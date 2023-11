MotoGP oggi, orari TV del GP Valencia su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint in diretta e streaming

Ad ospitare le qualifiche e la Sprint Race del GP della Comunità Valenciana della MotoGP 2023 di scena oggi sarà il circuito Ricardo Tormo situato a Cheste, a poca distanza da Valencia, in Spagna. È un tracciato di 4 chilometri, con 9 curve a sinistra, 5 a destra e il rettilineo più lungo che misura 876 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Valencia presenta un layout mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono nove per un totale di 28 secondi al giro. Delle nove frenate solo una è considerata altamente impegnativa per i freni, due sono di media difficoltà mentre le restanti sei sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 326 km/h ed entrano in curva a 122 km/h dopo 3,8 secondi di decelerazione in cui percorrono 226 metri.

Per la mini-gara della MotoGP di oggi sono previsti 13 giri dopo il via. Il record della pista in gara appartiene a Pecco Bagnaia che nell'edizione 2021 del GP di Valencia su questo tracciato nel suo giro migliore ha fermato il cronometro sull'1'31.042.