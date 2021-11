Martin in pole al GP Valencia di MotoGP, Valentino Rossi 10° nelle ultime qualifiche della carriera Definita la griglia di partenza del Gran Premio di Valencia di MotoGP con Jorge Martin che ha conquistato la pole position davanti a Pecco Bagnaia. 10° Valentino.

A cura di Marco Beltrami

È stata definita la griglia di partenza del Gran Premio di Valencia di MotoGP. Occhi puntati ovviamente su Valentino Rossi che ha vissuto l'ultima giornata di qualifiche della sua strepitosa carriera che si chiuderà domani con la gara. Il campionissimo di Tavullia che era riuscito a conquistare direttamente le Q2 grazie alla combinata, partirà dalla 10a posizione. A conquistare la pole è stato uno strepitoso Jorge Martin che ha beffato in extremis Pecco Bagnaia. Quarta pole dell'anno per lui.

Giornata di grazia dunque per la Ducati che può contare su tre piloti nelle prime tre posizioni. Superlativa la prova di Jorge Martin della Pramac, che nel post-gara ai microfoni di Sky ha dimostrato tutto il suo entusiasmo, confermando di voler giocare tutte le sue carte per conquistare un possibile successo. Scavalcato proprio sul gong il tempo di Pecco Bagnaia, (decima prima fila consecutiva per lui) reduce da una striscia di pole, e caduto proprio dopo aver fatto registrare il miglior tempo. In seconda fila oltre a Jack Miller ci sarà Mir. Alle sue spalle un altro ducatista, ovvero Johann Zarco.

Ottavo posto per il campione del mondo Quartararo che proverà a chiudere in bellezza la stagione. 10° invece Valentino Rossi, che ha vissuto un'altra giornata particolare, dalle emozioni fortissime. E domani c'è da aspettarsi per lui una giornata a dir poco memorabile. Da chiarire poi se ci sarà o meno in pista Pol Espargarò protagonista di una brutta caduta: lo spagnolo che ha rimediato fortunatamente solo contusioni, rimarrà sotto osservazione nelle prossime ore.

La griglia di partenza del Gran Premio di Valencia:

PRIMA FILA

1 – Jorge Martin

2 – Francesco Bagnaia

3 – Jack Miller

4 – Joan Mir

5 – Johann Zarco

6 – Alex Rins

7 – Brad Binder

8 – Fabio Quartararo

9 – Takami Nakagami

10 – Valentino Rossi

11 – Franco Morbidelli

12 – Aleix Espargaro

13 – Andrea Dovizioso

14 – Maverick Vinales

15 – Iker Lecuona

16 – Danilo Petrucci

17 – Luca Marini

18 – Enea Bastianini

19 – Alex Marquez

20 – Miguel Oliveira

21 – Pol Espargaro

(in aggiornamento)