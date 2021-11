Valentino Rossi si qualifica per il Q2 nel suo ultimo GP! A Valencia come in una favola Valentino Rossi partirà nelle prime tre file della griglia di partenza a Valencia, nell’ultimo GP della sua carriera: il pilota di Tavullia si è qualificato direttamente per il Q2 col decimo posto nelle FP3.

A cura di Paolo Fiorenza

All'ultima recita della sua inimitabile carriera, Valentino Rossi piazza la zampata nella terza sessione di prove libera del GP Valencia: il suo decimo tempo gli vale la qualificazione diretta al Q2 delle prove ufficiali, ovvero il numero 46 della Yamaha domenica partirà nelle prime tre file della griglia di partenza. Un risultato tanto fiabesco quanto inatteso, alla luce delle libere di ieri che avevano confermato la scarsa competitività di quest'anno del campionissimo di Tavullia.

Dall'ultimo posto del venerdì, con la proposta scherzosa di chi suggeriva di farlo passare in gara per consentirgli di centrare il podio numero 200 in carriera, Valentino Rossi è passato alla decima piazza combinata nelle tre sessioni di prove libere, grazie alla provvidenziale scia datagli da Pecco Bagnaia.

