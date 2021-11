Valentino Rossi fa flop nelle FP2 del GP Valencia di MotoGP: chiude ultimo con Dovizioso in top-10 Jack Miller è il più veloce nelle prove libere 2 del GP di Valencia della MotoGP. Preceduti Pol Espargaro e Pecco Bagnaia. Beffa per Valentino Rossi all’ultimo gran premio della carriera: termina ultimo mentre il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso entra nella top-10.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una prima sessione bagnata, nelle FP2 della MotoGP del GP di Valencia la pista è andata via via asciugandosi permettendo ai piloti di spingere un po' di più per andare a caccia del giro più veloce possibile. A brillare nella seconda sessione di prove libere dell'ultimo GP della stagione è stato Jack Miller che con la sua Ducati ufficiale ha preceduto la Honda di Pol Espargaro e la Desmosedici del compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Dietro di loro la Suzuki di Alex Rins e l'altro pilota motorizzato dalla casa di Borgo Panigale Jorge Martin che hanno chiuso davanti a Nakagami, Mir e Binder. Ottima la prova di Andrea Dovizioso che terminando con il 9° miglior tempo conquista un posto nella top-10 mentre il più atteso compagno di squadra Valentino Rossi, all'ultimo gran premio di MotoGP della carriera, continua a faticare terminando queste FP2 ancora in ultima posizione lontanissimo dai tempi dei migliori.

