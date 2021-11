“Far passare Valentino Rossi per regalargli il 200° podio”: la folle proposta prima di Valencia Ai piloti della MotoGP è stato proposto di far passare Valentino Rossi nel GP di Valencia per fargli chiudere la carriera conquistando il 200° podio in MotoGP. La proposta è stata subito bocciata: “Non credo gli piacerebbe conquistarlo così”. Ma i centauri della classe regina hanno avuto un’altra idea per rendere omaggio al Dottore dopo aver tagliato il traguardo nella sua ultima gara.

A cura di Michele Mazzeo

La gara di Valencia della MotoGP 2021 entrerà di diritto nei libri di storia perché sarà l'ultima che vedrà al via la leggenda del motociclismo Valentino Rossi. Date le prestazioni del Dottore in questa sua ultima stagione, la prima con il team Petronas, appare difficile che possa chiudere la carriera aggiornando il suo fantastico score sfatando, almeno in parte, quella che lui stesso ha definito la "maledizione del nove". Ovviamente sarà impossibile aggiornare il numero di Mondiali vinti, ma potrebbe ancora portare in cifra tonda altre due importantissime statistiche. Con un successo nella sua ultima gara porterebbe a 90 le sue vittorie in MotoGP (oggi 89) mentre sarebbero 200 le volte in cui è salito sul podio nella classe regina (fin qui 199). Quest'ultimo dato sarebbe aggiornato anche se domenica dovesse tagliare il traguardo sul circuito Ricardo Tormo in seconda o in terza posizione.

Da qui nasce la singolare proposta di "regalare" il 200° podio al42enne di Tavullia in questo ultimo atto della sua lunga e vincente carriera. Una proposta partita dai social network e giunta fino al paddock della MotoGP ma che è stata immediatamente bocciata da tutti i piloti a cui è stata sottoposta. Nel corso della conferenza stampa che precede il GP di Valencia ai sei piloti presenti (Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Alex Marquez, Jack Miller e Danilo Petrucci) è stato chiesto se fossero disposti a concedere un ultimo omaggio al nove volte campione del mondo facendosi superare e permettendogli così di chiudere la sua lunga storia nel Motomondiale salendo per la duecentesima volta sul podio. La riposta è stata pressoché uguale da parte di tutti: "Non credo che Valentino Rossi sarebbe contento di conquistare così il suo 200° podio. È un pilota e le cose se le vuole conquistare per merito" ha detto infatti il neocampione del mondo Quartararo (che prima gli ha dedicato un bellissimo omaggio sui propri profili social) a cui si sono poi accodati anche gli altri.

Una folle proposta dunque che non ha trovato approvazione nel paddock della MotoGP e che quasi certamente non sarebbe stata accolta bene neanche dallo stesso Valentino Rossi. Una proposta che ha però dato il merito di aver fatto scattare una nuova idea tra i piloti per celebrare il pilota che ha avuto il grande merito di far diventare popolare uno sport come il motociclismo, considerato di nicchia prima del suo arrivo. Pecco Bagnaia, che a Valentino e alla sua VR46 Academy deve molto, ha infatti lanciato l'idea di scortarlo nel giro d'onore che si sicuramente gli sarà richiesto dopo aver tagliato il traguardo: "Penso potremo farlo passare dopo il traguardo, per scortarlo nel giro d’onore" ha detto di fatti l'alfiere della Ducati trovando l'appoggio dei colleghi con Joan Mir e Fabio Quartararo entusiasti della cosa.