L’omaggio di Quartararo a Valentino Rossi prima del suo ultimo ballo: “È il re” Il fresco campione del mondo della MotoGP Fabio Quartararo alla vigilia del GP di Valencia ha voluto fare un omaggio a Valentino Rossi che proprio nel prossimo week end disputa la sua ultima gara della carriera da pilota in MotoGP. Il giovane francese, appena divenuto sovrano della classe regina, ha voluto rendere onore al suo idolo ricordando che domenica ci sarà “l’ultimo ballo del re”

A cura di Michele Mazzeo

Il GP di Valencia che chiude il Mondiale della MotoGP 2021 sarebbe dovuto essere la passerella per il nuovo campione del mondo Fabio Quartararo e per la Ducati che ha riconfermato il titolo tra i costruttori. E invece nel week end sul circuito Ricardo Tormo tutti i riflettori saranno puntati sulla leggenda del Motomondiale Valentino Rossi che domenica sul tracciato spagnolo disputerà la sua ultima gara della carriera da pilota motociclistico.

Nel corso del fine settimana valenciano il 42enne di Tavullia riceverà dunque l'ultimo grande tributo da parte di quel mondo che lo ha visto protagonista negli ultimi 26 anni, mondo di cui per un quarto di secolo è stata l'icona indiscussa, non solo in Italia, ma in tutti gli angoli del pianeta. Tutti i piloti presenti in griglia nell'ultimo GP stagionale sono infatti cresciuti nel mito del Dottore a cui adesso renderanno omaggio.

Tra questi c'è anche il fresco campione del mondo Fabio Quartararo che, alla vigilia del GP di Valencia, ha già voluto celebrare lo storico avvenimento che andrà in scena nel prossimo week end. Con un post pubblicato sui propri profili social infatti il 22enne francese ha ricordato che il prossimo week end della MotoGP che vedrà per l'ultima volta in pista Valentino Rossi passerà alla storia come "L'ultimo ballo del re" ("Last dance of the king" ha scritto infatti il pilota Yamaha postando una foto che immortala l'abbraccio in pista tra i due a Misano nel momento in cui il giovane transalpino ha conquistato la matematica certezza del titolo iridato).

Il nuovo campione del mondo dunque non ha potuto fare a meno di rendere onore a quel pilota che, oltre a rivoluzionare e rendere popolare il Motomondiale, negli ultimi vent'anni è stato un modello per tutti i ragazzini con la passione delle due ruote che grazie a lui si sono avvicinati al mondo delle corse. Tra questi lo stesso Fabio Quartararo che, appena divenuto sovrano della classe regina, ha voluto ricordare a tutti chi è il re della MotoGP che domenica dopo 26 anni lascerà il suo trono.