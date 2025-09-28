Marquez scoppia a piangere dopo la festa Mondiale, una domanda lo fa crollare: ricorda una promessa

Marc Marquez è letteralmente crollato emotivamente durante un’intervista post-trionfo mondiale. Lo spagnolo, laureatosi matematicamente campione del mondo della MotoGP in Giappone, dopo 2.184 giorni di digiuno dal suo ultimo titolo nella classe regina, è scoppiato a piangere quando gli è stata posta una domanda sul nonno. Un legame speciale, che non si è spezzato quando il signor Ramón è venuto a mancare nel 2024.

Marquez piange durante l'intervista post trionfo Mondiale in Giappone, una domanda lo fa crollare

In una delle interviste per la TV spagnola, al nove volte campione del mondo è stata ricordata la promessa che fece proprio al nonno quando il recupero, dopo il calvario degli infortuni, non andava certo per il meglio. Per anni Marc Marquez ha dovuto fare i conti con sale operatorie, tentativi di rientro e problemi all’omero, letteralmente martoriato.

La cronista allora è tornata su quei momenti: "Questo giorno mi ha ricordato molto quella frase che ci hai raccontato anche tu, quando a tuo nonno, con amore, hai promesso che quello era l’ultimo tentativo che facevi per… rientrare. Mi ha colpito oggi perché tu gli promettesti che era l’ultimo sforzo, l’ultimo tentativo per essere qui e ora ci sei riuscito”.

Il pilota della Ducati è scoppiato a piangere davanti alle telecamere: "Tutti i nonni e le nonne… però mio nonno lo viveva da vicino ed era super diretto con me: mi disse ‘basta’, e io gli dissi ‘è l’ultima opportunità’. E sono sicuro ora si sta godendo questa vittoria come noi". Lacrime ma anche sorrisi per Marquez, che ha poi chiesto alla sua interlocutrice di aiutarlo ora a sorridere.

La promessa di Marquez al nonno

Tornando indietro nel tempo, Marquez parlò già anni fa del rapporto con nonno Ramón, il suo “padrino”, con il quale aveva un rapporto speciale. Di fronte alle sofferenze e ai continui problemi del nipote, impossibile andare avanti secondo il suo amato parente: "Mio nonno era uno di quelli che mi consigliava di smettere, perché diceva che avevo già abbastanza per vivere. Gli dissi: ‘Nonno, ti prometto che questa è l’ultima operazione all’omero, ma lasciami provare perché c’è una soluzione e me la stanno dando. Lasciami provare’". E alla fine ha avuto ragione lui.