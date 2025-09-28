Marc Marquez campione del mondo: in Giappone gli basta il 2° posto dietro un ritrovato Bagnaia

Marc Marquez è campione del mondo della MotoGP 2025 con 5 gare d'anticipo. Allo spagnolo è bastato il secondo posto nel GP del Giappone, alle spalle di un ritrovato Bagnaia che con una prova superlativa si è imposto sul tracciato di Motegi. Si tratta del nono trionfo iridato per Marquez, il sesto nella classe regina.

Il discorso per il titolo mondiale della MotoGP dunque si è aritmeticamente chiuso. Dopo 6 anni di attesa e tanti problemi legati agli infortuni Marc Marquez ce l'ha fatta, regalando il quinto Mondiale alla Ducati al terzo titolo consecutivo. Festa grande per il neo-campione che si è lasciato andare alle lacrime, sul tracciato, ancor prima di scendere dalla sua moto, quando ha ricevuto anche l'abbraccio del fratello Alex. Una stagione da dominatore per Marquez che ora potrà concedersi ai festeggiamenti.

(in aggiornamento)