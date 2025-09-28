Motori
Marc Marquez campione del mondo: in Giappone gli basta il 2° posto dietro un ritrovato Bagnaia

A Motegi festa grande per Marc Marquez: il secondo posto dietro a Bagnaia gli consegna con cinque gare d’anticipo il nono titolo mondiale, il sesto in MotoGP.
A cura di Marco Beltrami
Marc Marquez è campione del mondo della MotoGP 2025 con 5 gare d'anticipo. Allo spagnolo è bastato il secondo posto nel GP del Giappone, alle spalle di un ritrovato Bagnaia che con una prova superlativa si è imposto sul tracciato di Motegi. Si tratta del nono trionfo iridato per Marquez, il sesto nella classe regina.

Il discorso per il titolo mondiale della MotoGP dunque si è aritmeticamente chiuso. Dopo 6 anni di attesa e tanti problemi legati agli infortuni Marc Marquez ce l'ha fatta, regalando il quinto Mondiale alla Ducati al terzo titolo consecutivo. Festa grande per il neo-campione che si è lasciato andare alle lacrime, sul tracciato, ancor prima di scendere dalla sua moto, quando ha ricevuto anche l'abbraccio del fratello Alex. Una stagione da dominatore per Marquez che ora potrà concedersi ai festeggiamenti.

(in aggiornamento)

