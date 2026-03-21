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Marc Marquez vince la gara Sprint nel Gp in Brasile: gran duello con Di Giannantonio che chiude secondo

Marc Marquez vince la Gara Sprint nel GP del Brasile di MotoGP. Alle sue spalle si piazza Di Giannantonio al termine di un duello pazzesco con lo spagnolo. Martin chiude terzo.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Marc Marquez vince la Gara Sprint nel GP del Brasile di MotoGP. Alle sue spalle si piazza Di Giannantonio al termine di un duello pazzesco con lo spagnolo. Martin chiude terzo. Gara subito molto intensa e combattuta nonostante il ritardo dovuto alla buca che si era formata sulla pista brasiliana. Di Giannantonio, partito davanti dopo la pole in qualifica, ha confermato il passo del pomeriggio. Il pilota romano gira subito in testa, mentre alle sue spalle c'è stato un grande scatto di Quartararo che si prende la seconda posizione.

Al terzo posto invece Marc Marquez che dopo un po' si mette subito alle spalle del Diggia per cercare di prendere terreno un giro dopo l'altro. Bagnaia non riesce ad andare oltre l'ottava posizione e nel primo terzo di gara ha davanti un avversario scomodo come Alex Marquez. A 5 giri dalla fine Marc Marquez inizia a rosicchiare sempre più terreno a Di Giannantonio nel tentativo di prendersi la prima posizione. E così a 3 dalla fine lo spagnolo riesce a sorpassare il pilota romano prendendosi la testa della gara e la vittoria della Sprint.

Marquez vince la Sprint centrando il sedicesimo centro in questa gara che rappresenta il primato record stabilito da Jorge Martin. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non vinceva una Sprint dal 6 settembre scorso a Barcellona. Ancora un successo invece per la Ducati che nella Sprint si prende la sua 53^ vittoria.

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La classifica finale dopo Sprint in Brasile che ha premiato Marc Marquez

1 Marc Marquez 19'41.982
2 Fabio Di Giannantonio (#49) +0.213
3 Jorge Martin +3.587
4 Marco Bezzecchi +4.061
5 Ai Ogura +4.994
6 Fabio Quartararo +7.728
7 Alex Marquez +8.153
8 Francesco Bagnaia +8.342
9 Pedro Acosta +9.096
10 Diogo Moreira +10.329
11 Luca Marini +11.106
12 Raul Fernandez +14.213
13 Alex Rins +15.090
14 Fermin Aldeguer +15.353
15 Brad Binder +15.528
16 Franco Morbidelli +21.396
17 Enea Bastianini +22.706
18 Toprak Razgatlioglu +23.044
19 Jack Miller +23.807

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