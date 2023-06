Marc Marquez sta vivendo un inferno al Sachsenring: cade per la 5ª volta in 3 giorni, è dilaniato Marc Marquez cade ancora al al Sachsenring. Il Gp di Germania di MotoGP sta diventando un incubo per il pilota della Honda che è finito giù per la quinta volta in questo weekend. Lo spagnolo, una volta rialzatosi a fatica, è sembrato dilaniato: si è piegato sul guard rail.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez è di nuovo a terra. Continua il weekend da incubo dell'otto volte campione del mondo che sta vivendo un autentico dramma personale. Nel warm up lo spagnolo della Honda ha perso l'anteriore con la moto volata nella ghiaia insieme al pilota di Cervera. Una brutta botta, l'ennesima in Germania, che pone inevitabilmente alcuni interrogativi sulle sue reali condizioni fisiche. Non sta bene, e questo sembra essere chiaro, ma ciò che più spaventa è che le sue incredibili cadute possono diventare un pericolo anche per gli altri e per sé stesso. Si tratta della sua quinta caduta del GP al Sachsenring, uno dei suoi tracciati preferiti.

Un pauroso highside alla curva 7 ha visto Marquez finire nella ghiaia e rialzarsi a fatica. Il Caproncito era visibilmente frastornato dopo il volo e gli uomini di pista inizialmente hanno dovuto sostenerlo. Era a terra e non riusciva ad alzarsi. Qualcuno ha provato a tirarlo su ma Marquez zoppicava. Gli è stato consigliato di recarsi al centro medico ma lo spagnolo ha voluto attendere ancora qualche minuto. Le immagini hanno messo in evidenza le sue difficoltà: fermo con la testa bassa e le braccia conserte sul guard rail. Ora tutti sono preoccupati per lui.

Nel frattempo Marquez è stato accompagnato al centro medico per una verifica completa delle sue condizioni. Lo spagnolo è stato fermo per diverso tempo a causa dell'infortunio grave alla spalla ma soprattutto per la diplopia, ovvero il disturbo per il quale quando si osserva un oggetto si vedono due immagini, che probabilmente in questo momento gli sta dando grossi problemi. Marquez nelle prove liberedella MotoGP del GP di Germania prima ha perso la testa facendo un gestaccio in mondovisione alla Honda e poi causa un incidente con la sua moto centrando in pieno Zarco facendo infuriare il Team Pramac.

Il pilota spagnolo non dovrebbe comunque saltare il Gp di Germania nonostante una piccola frattura del pollice della mano sinistra riportata in questa ultima caduta, e dovrebbe prendere parte alla gara regolarmente. Il pilota della Honda doveva valutare delle modifiche d'assetto alla sua RC213V ma al warm up tutto è stato vanificato da questa sua caduta. Marquez ha perso il posteriore lungo la curva 7, una lunga piega a sinistra, e poi la sua Honda ha ripreso grip solo per un attimo, prima di lanciarlo in aria. Un colpo durissimo che comunque non dovrebbe negargli di scendere in pista anche in virtù del via libera dato dal centro medico.