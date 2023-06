Marc Marquez perde la testa al Sachsenring: gestaccio alla Honda e poi centra in pieno Zarco Giornata nera per Marc Marquez al Sachsenring: nelle prove libere della MotoGP del GP di Germania lo spagnolo prima perde la testa facendo un gestaccio in mondovisione alla Honda e poi causa un incidente con la sua moto che centra in pieno Zarco e fa infuriare il Team Pramac.

A cura di Michele Mazzeo

Sessione di prove libere molto frustrante per l'otto volte campione del mondo della MotoGP Marc Marquez che nelle FP2 del GP di Germania si è reso protagonista due episodi che hanno fatto molto discutere. Lo spagnolo, nonostante si corra sull'amato circuito del Sachsenring (dove ha vinto otto delle ultime nove gare), per tutta la sessione ha sofferto molto a causa di una Honda poco stabile che non gli consentiva di spingere al massimo come è solito fare su questa pista sinistrorsa.

Dopo l'ennesimo salvataggio a cui è stato costretto durante le FP2 Marc Marquez non ha retto più ed ha sfogato la propria frustrazione rivolgendo un gestaccio a favore della telecamera posta sulla sua moto: un dito medio chiaramente rivolto alla Honda colpevole di avergli messo a disposizione una RC213V non all'altezza. Ma questo non è stato l'unico episodio controverso che ha visto protagonista il Cabronçito nel corso della seconda sessione di libere sul tracciato del Sachsenring.

Rientrato in pista per cercare un tempo che gli consentisse di entrare nella top-10 ed evitare quindi il passaggio dalla Q1 nelle qualifiche, infatti, Marc Marquez ha dovuto nuovamente fare i conti con una moto nervosa che però questa volta non è riuscita a rimettere in piedi. A quel punto sia lui che la moto sono scivolati sull'asfalto tedesco con la sua Honda che è andata a centrare in pieno l'anteriore della Ducati di Johann Zarco che lo precedeva di qualche metro provocando uno spaventoso incidente.

Lo spagnolo, a parte quella di aver probabilmente spinto oltre i limiti una Honda che oggi era instabile, non sembra avere particolari responsabilità nell'incidente ma è comunque finito al centro delle polemiche con la Pramac, il team di Zarco, che lo ha accusato di comportamento poco sportivo per non essere andato a sincerarsi delle condizioni del pilota francese dopo il brutto impatto e, al termine della sessione, non essere andato nel loro box per scusarsi per quell'incidente che ha visto il centauro transalpino sbattere violentemente con la nuca sull'asfalto.