Zarco vola al Sachsenring nelle FP1: i risultati delle prove libere del GP Germania della MotoGP Risultati e classifica dei tempi delle prove libere del GP di Germania della MotoGP 2023: Zarco batte Marc Marquez nelle FP1 sul circuito del Sachsenring, Bagnaia solo 8°.

A cura di Michele Mazzeo

Johann Zarco è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Germania della MotoGP 2023. Il francese della Pramac con il suo 1:20.702 chiude infatti le FP1 caratterizzate dalla pioggia in cima alla classifica dei tempi battendo il "re del Sachsenring" Marc Marquez che con la sua Honda ha comunque piazzato la seconda prestazione cronometrica della sessione.

Buona prova anche per Aleix Espargaro che, nonostante una caduta ad inizio sessione, termina con il terzo tempo assoluto mettendo alle spalle della sua Aprilia tutte le altre Ducati con Alex Marquez del Team Gresini che chiude 5°, Jorge Martin 6°, Pecco Bagnaia 8°, Fabio Di Giannantonio 9°, Marco Bezzecchi 10°, Luca Marini 12° ed Enea Bastianini 17°.

Sessione altalenante invece per le Yamaha con Fabio Quartararo che si piazza in sesta posizione mentre Franco Morbidelli, 18°, finisce abbondantemente fuori dalla top-10. I due alfieri della casa giapponese inoltre sono stati entrambi protagonisti di una brutta caduta nel finale di sessione. Un solo pilota in top-10 delle FP1 anche per la KTM con il sudafricano Brad Binder che ha chiuso al settimo posto con un distacco di quasi quattro decimi rispetto al miglior crono della sessione messo a segno da Zarco.

La classifica delle prove libere 1 del GP di Germania della MotoGP 2023