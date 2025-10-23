MotoGP
Marc Marquez non correrà più in MotoGP nel 2025: “Deve stare settimane col braccio immobilizzato”

La stagione 2025 Marc Marquez si chiude in anticipo. Il campione del mondo della MotoGP non prenderà parte agli ultimi GP della stagione e ai test per il 2026.
A cura di Alessio Morra
La stagione 2025 di Marc Marquez è finita. Il pilota campione del mondo non prenderà parte né alle ultime gare né ai test pre-stagionali. Il campione spagnolo ha bisogno di recuperare. La notizia era nell'aria, adesso è arrivato il comunicato della Ducati. Marquez dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione.

Dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio immobilizzato

L'infortunio patito nel GP dell'Indonesia ha messo fuori da giochi già da qualche settimana Marquez che dopo aver subito un intervento chirurgico ha bisogno ancora di riposo. La Ducati ha fatto sapere che l'equipe medica sta monitorando il suo recupero confermando l'evoluzione della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e procede normalmente. Ma il pilota nonostante il decorso positivo dovrà rimanere con il braccio immobilizzato: "Marc dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione, pertanto è impossibile pensare a un suo ritorno alle competizioni quest'anno".

Marquez è la scelta intelligente per il 2026

Il pilota, sempre tramite la Ducati, conferma la notizia e spiega che questa è la decisione più saggia: "Questa è la linea d'azione più appropriata, intelligente e coerente. Sappiamo che ci aspetta un inverno difficile e tocca recuperare i muscoli al cento percento per il 2026″.

Marquez ha vinto il settimo titolo Mondiale

Il titolo Mondiale 2025 lo ha vinto in carrozza, curiosamente ha riportato l'infortunio la gara seguente al trionfo matematico. Non partecipare agli ultimi GP della stagione non è un problema, ma perdere i test per la prossima stagione sicuramente sarà un problema, più o meno grande, per il campionato 2026. Undici successi nelle gare vere, addirittura quattordici nelle Sprint.

MotoGP
