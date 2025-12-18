Marc Marquez annuncia la fine del suo calvario e svela la data del suo ritorno in moto

Marc Marquez torna a vedere la luce in fondo al tunnel. A quasi tre mesi dall'infortunio alla spalla destra rimediato a Mandalika, il campione spagnolo ha annunciato la fine della fase più dura del suo recupero e ha cerchiato in rosso sul calendario la data del ritorno in moto. Un passaggio chiave che segna la conclusione di un altro calvario fisico in una carriera segnata da infortuni pesanti e lunghe riabilitazioni.

L'incidente risale all'inizio di ottobre, durante il weekend MotoGP in Indonesia, a una settimana dalla conquista del titolo mondiale. Dopo un primo trattamento conservativo, Marquez è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla scapola destra il 13 ottobre. Da allora il pilota Ducati ha seguito un percorso prudente, rinunciando anche ai test di Valencia su indicazione dei medici, per non compromettere la guarigione.

L'annuncio di Marquez e la tabella di rientro

La svolta è arrivata a Madrid, durante il 20° Gala del Comitato Olimpico Spagnolo, dove Marquez ha ricevuto il premio "Cuore di Spagna" e ha aggiornato sulle sue condizioni: "Torno da un altro infortunio. Avevamo appena finito il campionato e nella gara successiva, a causa di un contatto con un altro pilota, ci siamo infortunati di nuovo. Sono tre mesi che mi sto riprendendo. Questa domenica segna il traguardo dei tre mesi. Mi hanno detto che tra tre mesi l'osso guarirà, quindi la prossima settimana inizieremo ad riabituarci all'acceleratore".

Parole che certificano il passaggio alla fase successiva del recupero: il ritorno in sella, inizialmente per allenarsi e ritrovare sensibilità, in vista dei primi test invernali. Dopo settimane di lavoro lontano dalla pista e i primi segnali positivi negli allenamenti alternativi, il numero 93 può finalmente programmare il rientro operativo.

Per Marquez è molto più di una semplice ripresa atletica. È la fine di un altro stop forzato e l'inizio di un nuovo capitolo con Ducati, tra aspettative tecniche, futuro contrattuale e l'obiettivo dichiarato di tornare protagonista assoluto in MotoGP per provare a conquistare il decimo titolo di campione del mondo. Il calvario è alle spalle: ora, per Marc, il conto alla rovescia è davvero iniziato.