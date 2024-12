video suggerito

L'ultimo messaggio di Sainz prima di lasciare la Ferrari è per Leclerc: spazza via ogni dubbio Nel suo ultimo giorno ufficiale da pilota della Ferrari in Formula 1 Carlos Sainz ha deciso di riservare un ultimo messaggio all'ormai ex compagno di squadra Charles Leclerc: poche righe che mettono però a tacere tutte le polemiche e fugano di dubbi rispetto a quale sia davvero il loro rapporto fuori dalla pista.

A cura di Michele Mazzeo

Il 31 dicembre 2024 è ufficialmente l'ultimo giorno da pilota Ferrari per Carlos Sainz. Dal 1° gennaio 2025 Lewis Hamilton prenderà il suo posto nella scuderia di Maranello e lo spagnolo andrà a far coppia con Alexander Albon in Williams in vista del prossimo mondiale di Formula 1.

Si chiude dunque dopo quattro anni l'avventura in rosso del madrileno che, dopo aver salutato tutti gli uomini del Cavallino Rampante in occasione della festa dopo l'ultimo GP di Abu Dhabi prima e del giorno in pista insieme al padre a Fiorano poi, ha riservato l'ultimo messaggio da ferrarista al compagno di squadra Charles Leclerc con cui in questi 48 mesi non sono mancati momenti di tensione ma con il quale, come già evidenziato nel corso di queste ultime settimane, si è instaurato un rapporto di amicizia che prescinde all'inevitabile rivalità in pista nel momento in cui si abbassa la visiera e il pilota che guida la tua stessa macchina diventa il primo dei tuoi avversari.

"Sono stati quattro anni fantastici combattendo insieme per la Ferrari, Charles Leclerc. Grazie per tutti i bei momenti che abbiamo condiviso lungo il percorso. Vi auguro solo il meglio per il prossimo anno e oltre!" recita infatti il post pubblicato sui propri profili social da Carlos Sainz nel suo ultimo giorno ufficiale da pilota della scuderia di Maranello. Un messaggio scritto a corredo di una serie di foto che immortalano alcuni attimi di complicità tra i due dentro e fuori la pista.

Un messaggio che mette di fatto a tacere tutte le voci che volevano i due piloti della Ferrari in contrasto tra di loro e che spazza via tutti i dubbi di chi vedeva nell'amicizia palesata pubblicamente in più occasioni solo un qualcosa di facciata e non reale. Poche righe, scritte da Carlos Sainz, che chiudono definitivamente tutte quelle polemiche che hanno spaccato in due fazioni i tifosi, sorte soprattutto nell'ultima parte dello scorso campionato con alcuni team radio al veleno di cui è stato protagonista Charles Leclerc. Il cambio di scuderia da parte dello spagnolo dunque non intaccherà in alcun modo l'ormai solido rapporto d'amicizia creatosi tra i due che, ora più che mai, continueranno a darsele in pista per poi magari ritrovarsi a viaggiare insieme o a cena.