L’ultimo video di Leclerc e Sainz insieme alla Ferrari: “Quello che stai dicendo è molto triste” Il video pubblicato dalla Ferrari alla vigilia del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024, l’ultimo da compagni di squadra per Charles Leclerc e Carlos Sainz, tra ironia e malinconia sembra rappresentare la sintesi perfetta per descrivere il rapporto tra il monegasco e lo spagnolo in questi quattro anni passati assieme a Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024 rappresenta un crocevia importante per la Ferrari, e non soltanto perché vi arriva, seppur da sfavorita rispetto alla McLaren, ancora in lotta per quel titolo costruttori che metterebbe fine al digiuno iridato che a Maranello dura da 16 anni. Con la gara sul circuito di Yas Marina infatti si chiuderà un ciclo con la coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz che dopo 4 anni si dividerà: il monegasco rimarrà al Cavallino Rampante e dal 2025 inizierà la nuova convivenza con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, lo spagnolo già dai test di fine stagione in programma martedì invece passerà alla Williams.

Quello di Abu Dhabi è dunque il loro ultimo gran premio da compagni di squadra ed inevitabilmente alla vigilia non può mancare un pizzico di malinconia. Perché, se è vero che i due in pista sono stati più volte agguerriti avversari e non sempre si sono comportati da compagni di squadra (gli ultimi stracci sono volati dopo la gara di Las Vegas), è vero anche che fuori dalla pista il loro rapporto è sempre stato ottimo. E tutto questo è emerso nell'ultimo video pubblicato dalla Ferrari prima dell'inizio dell'ultimo weekend di gara dell'anno: l'ultimo, probabilmente, in cui i due appaiono insieme vestiti di rosso alla vigilia di un gran premio della Formula 1.

Già , perché il breve video che immortala il dialogo tra i due mentre lo spagnolo è impegnato al simulatore, testando proprio la pista che ospiterà il suo ultimo GP da pilota Ferrari, e il monegasco fa da spettatore posizionato alle spalle del compagno, sembra rappresentare la sintesi perfetta per descrivere il rapporto da compagni di squadra in questi ultimi 4 anni.

I due scherzano e ribattono con ironia e sarcasmo alle battute dell'altro ma quando Sainz ricorda che "Questo sarà il nostro ultimo gran premio da compagni di squadra", pur continuando a mantenere un tono scherzoso, spunta quel pizzico di malinconia che la frase pronunciata da Leclerc "Quello che mi stai dicendo è molto triste" lascia chiaramente trasparire. Nonostante non siano mancati i momenti complicati e gli scontri, difatti, non è un mistero che a livello umano lontano dalla pista hanno costruito un ottimo rapporto.

Così come non è un mistero che invece quando indossano il casco, si inabissano nell'abitacolo della loro Ferrari e scendono in pista l'amicizia viene messa da parte e i due si trasformano nel principale avversario dell'altro (da sempre il compagno di squadra in Formula 1 è il primo rivale da battere per ogni pilota). E anche questo aspetto traspare dall'ultimo video pubblicato dalla Ferrari.

Dopo aver parlato tra il serio e il faceto di questa imminente separazione, infatti, il discorso è virato sulle aspettative per la gara di domenica ed ecco che i due mettono da parte il rapporto umano facendo uscire l'indole del pilota. Mentre stava per completare il giro di pista al simulatore Carlos Sainz infatti ha tirato una stoccata al compagno "Immagina noi due qui domenica, tu che rientri ai box e io che vinco" scoppiando poi in una fragorosa risata. E la risposta di Leclerc non è da meno: "casomai il contrario". Ma alla fine si concorda per una doppietta (che potrebbe anche consegnare il titolo costruttori alla Ferrari), senza però stabilire chi dovrebbe terminare in prima posizione e chi invece in seconda. Evidente che su quello, come per tutte le cose di pista, difficilmente avrebbero trovato un accordo.