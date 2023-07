Lo strano caso della Ferrari: è salita sul podio solo nei weekend con la Sprint Race, con Leclerc La Ferrari nei primi 12 Gp del Mondiale 2023 ha ottenuto solo tre podi, tutti con Leclerc. Curiosamente la Ferrari è arrivata tra le prime tre solo nei weekend in cui si disputavano le Sprint Race.

A cura di Alessio Morra

Questo Mondiale di Formula 1 è dominato in modo assoluto dalla Red Bull. Per tutti gli altri ci sono solo le briciole. La Ferrari sta vivendo una stagione altalenante. Il team principal Vasseur sta lavorando alacremente per trovare le soluzioni per oggi e per domani. Ogni weekend è differente. La Ferrari è appena quarta nel campionato costruttori, ma a Spa si è difesa molto bene. Leclerc è partito dalla pole e ha chiuso la gara al terzo posto. Per il monegasco è il terzo podio del 2023, curiosamente tutti conquistati nei weekend con le gare Sprint. Curioso. Nei gialli si direbbe che il caso si complica. Capire questa Ferrari è davvero difficile.

Al di là della mostruosa Red Bull che può davvero vincere tutte le gare (evento mai accaduto), la Ferrari ha deluso. Alla pausa estiva la Rossa ci arriva con il quarto posto nei Costruttori e con il quinto di Leclerc e il settimo di Sainz nel campionato piloti. Un po' pochino. Considerati i proclami di inizio stagione e anche del passato campionato, nel quale erano comunque arrivate diverse vittorie e un mare di pole position.

A Spa, nell'ultimo Gp pre sosta, la Ferrari ha sorriso. Leclerc sfruttando la penalità di Verstappen ha conquistato la pole position e con pieno merito ha chiuso al terzo posto. Non lontano da Perez e con Hamilton fisso alle calcagna. Il monegasco è salito così per la terza volta sul podio nel 2023. Gli altri li ha ottenuti a Baku, anche lì partì dalla pole e chiuse terzo, e in Austria, dove si è piazzato al secondo posto. E come a Spa pure a Baku e in Austria si è disputata la Sprint Race.

Nei gialli si dice che tre indizi fanno una prova. Finora sono state disputate tre Sprint Race nel 2023 e nei weekend corrispondenti la Ferrari si è sempre piazzata sul podio. Tra l'altro sempre con Verstappen (ovviamente, dodici podi su dodici) e Perez (che invece qualche volta ha latitato).

Capire perché Leclerc è salito sul podio solo nelle gare Sprint è praticamente impossibile. Certamente c'è merito del pilota e della vettura che evidentemente si è adattata bene in quei tracciati, ma non bastano come prove. E chissà che vivere il weekend in modo diverso – con una sola sessione di prove libere (invece che tre) – non sia un vantaggio per la Ferrari 2023 e soprattutto per Leclerc, che con il suo talento ha meno bisogno di prove rispetto a molti dei suoi avversari.