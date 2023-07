Leclerc partirà dalla pole a Spa, in 1ª fila anche Perez: Verstappen un fulmine ma è penalizzato Charles Leclerc scatterà dalla pole position a Spa. Il pilota Ferrari è arrivato secondo nelle Qualifiche dietro a Verstappen che a causa di una penalizzazione partirà dalla terza fila. Al fianco di Leclerc ci sarà Perez, poi Hamilton e Sainz.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc partirà dalla pole position a Spa. Il pilota monegasco in realtà si è classificato al secondo posto nel Gran Premio del Belgio. Ma Leclerc scatterà dalla pole per la 20ª volta, perché Verstappen che è arrivato primo con un giro mostruoso ha subito una penalità di cinque posizioni per la sostituzione del cambio. In prima fila con Leclerc ci sarà Perez, poi Hamilton e Sainz.

Piove, non piove, arriva la pioggia, serve la gomma intermedia, alla fine forse servirà la slick. Dubbi enormi quando iniziano, con dieci minuti di ritardo, le Qualifiche di Spa. Russell e Hamilton si piazzano all'uscita box quasi con dieci minuti d'anticipo. Lo stress per i piloti è enorme. Leclerc alla fine è il più veloce in Q1 con un giro fatto allo scadere con gomme nuove, un giro perfetto. Poi Max, che avrà comunque una penalità per la sostituzione del cambio, Hamilton e Perez. Fuori Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo, Hulkenberg

La tensione per la Q2 è mostruosa, perché negli ultimissimi minuti i tempi si migliorano ma non di decimi ma di due o tre secondi a giro. Alla fine Piastri è il più veloce, ma volano pure le Ferrari di Leclerc e Sainz. Hamilton è lì vicino, Verstappen si salva per un soffio: Max è solo decimo. Eliminati Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas, Ocon.

Dopo il primo tentativo il più veloce è Charles Leclerc che mette in riga pure Verstappen, poi Sainz e un super Piastri. Leclerc si migliora di quasi nove decimi, Sainz lo segue di un soffio. Ma Verstappen è di un altro pianeta e rifila al ferrarista oltre 8 decimi. Max è il più veloce, ma in pole partirà Leclerc con al fianco Perez. L'olandese scatterà dalla terza fila. La seconda sarà di Hamilton e Sainz.

La Griglia di Partenza del Gran Premio del Belgio

1ª fila: Leclerc (Ferrari), Perez (Red Bull)

2ª fila: Hamilton (Mercedes), Sainz (Ferrari)

3ª fila: Piastri (McLaren), Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Norris (McLaren), Russell (Mercedes)

5ª fila: Alonso (Aston Martin), Stroll (Aston Martin)

6ª fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Gasly (Alpine)

7ª fila: Magnussen (Haas), Bottas (Alfa Romeo)

8ª fila: Ocon (Alpine), Albon (Williams)

9ª fila: Zhou (Alfa Romeo), Sargeant (Williams)

10ª fila: Ricciardo (Alpha Tauri), Hulkenberg (Haas)