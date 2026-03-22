Perché alla Milano Sanremo c’era sempre Carlos Sainz insieme a Pogacar: la storia dei Focaccia Brothers

Cosa ci faceva l’ex pilota Ferrari Carlos Sainz al traguardo della Milano Sanremo, ad abbracciare Tadej Pogacar? E perché è salito sul palco per premiarlo e poi sul podio a condividere foto e celebrazioni? La risposta è celata in due parole: “Focaccia Brothers”

Prima, dopo, durante. La presenza di Carlos Sainz, campione di Formula 1 ex ferrarista e oggi alla Williams, alla Milano Sanremo 2026 non è passata inosservata ed è diventata virale nel momento in cui Tadej Pogacar ha tagliato il traguardo, vincendo la Classicissima di Primavera per la sua prima volta, di pochi centimetri nello sprint su Pidcock. Un successo che ha consacrato alla storia il fenomeno sloveno, al quale il pilota spagnolo non ha voluto rinunciare: è stato il primo ad abbracciare Pogacar subito dopo l'arrivo, lo ha premiato sul palco, salendo poi con lui sul podio finale.

Una presenza che molti hanno notato, chiedendosi il perché di un Sainz così "invadente". Il motivo si cela nella profonda e storica amicizia con "Pogaccia", il soprannome affettuoso con cui si è rivolto spesso al fuoriclasse sloveno e con sui si è fatto immortalare sui social, creando il mito dei "Focaccia Brothers".

Carlos Sainz non ha voluto perdersi nulla della Milano Sanremo 2026, postando sui social video e post con cui ha voluto testimoniare la propria presenza, raccontando la lunghissima giornata di sabato 21 marzo, raggiungendo il traguardo. Per poi presentarsi puntualmente sulla linea d'arrivo, tra i dirigenti e responsabili della UAE Emirates e al fianco di Urska, che da sempre per prima accoglie il proprio fidanzato. Per poi concludere il tutto, venendo chiamato sul palco della premiazione, per consegnare il trofeo a Pogacar e prestarsi sul podio alle foto di rito, con tanto di "bagno" di champagne. Senza dimenticare che il pronostico fatto alla vigilia, "vincerà", è stato puntualmente confermato, "il ragazzo ha vinto!".

Perché Sainz era sempre presente ovunque fosse Pogacar alla Milano Saremo

Ma perché Carlos Sainz ha trovato così tanta visibilità e gli è stato permesso di restare tra i più cari e vicini amici e collaboratori di Pogacar alla Milano Sanremo? Semplice. Perché anche se molti potrebbero non saperlo, lui e Tadej sono amici di lunga data, nonché vicini di casa a Monaco, con famiglie e fidanzate che si frequentano da sempre anche lontano i riflettori dello sport.

Da tempo condividono momenti di vita quotidiana, puntualmente riprodotta sui social, a tal punto che dai propri fan sono stati soprannominati i "Focaccia Brothers", un affettuoso nomignolo nato da quello che Sainz ha spesso dato a Tadej, chiamandolo "Pogaccia" e facendosi spesso immortalare con una immancabile focaccia tra le mani.