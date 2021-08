L’incredibile ultimo giro di Martin in Austria: “Sembravamo in Mario Kart e ci tiravano le banane” Il pilota del team Pramac Jorge Martin racconta la sua rimonta (e quella di Pecco Bagnaia) sotto il diluvio sull’asfalto scivoloso del Red Bull Ring nell’ultimo giro del GP d’Austria che gli ha permesso di salire sul podio: “Sembrava Mario Kart con così tanti sorpassi. Sembrava che ci stessero lanciando banane in pista”

A cura di Michele Mazzeo

Jorge Martin chiude il GP d'Austria salendo ancora sul podio. A differenza della scorsa settimana, dopo esser partito nuovamente dalla pole, questa volta non è arrivata la vittoria, ma un terzo posto che per come è arrivato vale però tanto. Lo spagnolo del team Pramac infatti a sei giri dal termine è stato uno dei piloti a fermarsi ai box per montare le gomme da bagnato a causa della violenta pioggia abbattutasi sul circuito del Red Bull Ring nella parte conclusiva della gara ed ha dovuto mettere in piedi una grande rimonta, così come Pecco Bagnaia giunto alla fine secondo alle spalle del vincitore Binder, girando al limite con la sua Ducati su un asfalto reso scivolosissimo dal diluvio venuto giù dal cielo di Spielberg.

A raccontare le difficoltà di effettuare tutti quei sorpassi in quelle condizioni, al limite della praticabilità, ci ha pensato lo stesso Jorge Martin che per rendere l'idea ha fatto un paragone con il noto videogioco Mario Kart:

"Non riesco a spiegare l'intera gara perché saremmo stati qui per un mese. Sembrava Mario Kart con così tanti sorpassi. Sembrava che ci stessero lanciando banane in pista – ha detto infatti ridendo il 23enne spagnolo ai microfoni di DAZN Spagna al termine del GP d'Austria –. Sono molto contento. All'inizio avevo molto ritmo e volevo scappare, ma la ruota anteriore si è scaldata molto e sono rimasto un po' più indietro, ma la pioggia ha reso matto il finale. Oggi è stato incredibile. All'ultimo giro – ha poi spiegato il pilota del team Pramac – tutti erano fermi e sono riuscito a superare molti piloti. Non sapevo di essere arrivato terzo. Passando e vedendo che ero terzo, sono impazzito. Pensavo fossi sesto. Adesso – ha infine concluso Martin – devo assimilare tutto quello che mi è successo in queste due settimane con due podi di fila".