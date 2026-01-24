Lewis Hamilton mostra quello che non si è visto del debutto della Ferrari SF-26: “Vi porto dietro le quinte”

Lewis Hamilton ha condiviso immagini e sensazioni inedite del debutto della Ferrari SF-26 a Fiorano. Dai momenti nel garage Shell allo shakedown, il racconto del primo giorno segna l’inizio della nuova era Ferrari.

Il debutto della Ferrari SF-26 non è stato solo il primo passo del nuovo ciclo regolamentare, ma anche un momento fortemente simbolico per Lewis Hamilton, primo pilota a portare in pista la nuova monoposto del Cavallino. Dopo lo shakedown a Fiorano, condiviso con Charles Leclerc e limitato a pochi giri, il sette volte campione del mondo ha scelto i social per raccontare ciò che non si è visto.

Il 41enne di Stevenage ha riassunto così l'inizio della nuova avventura: "Ogni anno non vedo l'ora che arrivi questo momento. Il lancio della macchina non invecchia mai. Nuovo anno, nuova spinta. Stessa missione. Benvenuta SF-26". Un messaggio che fotografa l'atmosfera del day one della scuderia di Maranello dopo una stagione 2025 deludente e senza podi.

Il garage di Fiorano e il dietro le quinte prima del debutto

Nel video pubblicato dal britannico emergono immagini inedite dell'interno del circuito di Fiorano, prima ancora che la SF-26 scendesse in pista. Hamilton accompagna i tifosi nel garage Shell, luogo iconico della Ferrari, mostrando ingegneri al lavoro e la vettura appena assemblata.

"Questo è il dietro le quinte, l'iconico garage. Qui ci sono tutti quei video iconici e le immagini persino di Enzo Ferrari su questa pista", racconta, mentre saluta i membri del team, con Piero Ferrari e John Elkann presenti per il debutto ufficiale.

Le emozioni dello shakedown e il contatto con i tifosi

Dopo l'installation lap, il sette volte iridato descrive le prime sensazioni al volante senza entrare in tecnicismi: "Quando accendono l'auto per la prima volta senti le vibrazioni che ti arrivano dalla schiena alle costole. Essere il primo a guidarla è un privilegio che non do per scontato". E, come vi avevamo già anticipato, nessuna preoccupazione per l'essersi fermato con la nuova vettura in mezzo alla pista ed essere portato a spinta nel box dai meccanici. Nessun accenno nemmeno per quel che riguarda la prima vera prova dell'aerodinamica attiva con cui dovrà fare i conti nel Mondiale di Formula 1 2026.

Il passaggio davanti alla curva 1 e il contatto visivo con i tifosi completano il quadro emotivo di una giornata speciale: "Vedi subito la gente, senti l'energia. È qualcosa a cui non mi abituerò mai". Per Hamilton, il debutto della SF-26 non è stato solo un test tecnico, ma un momento di riconnessione profonda con la Ferrari e con la sua passione per la Formula 1. Un dietro le quinte che racconta meglio di qualsiasi dato cronometro l'inizio di una nuova era a Maranello.