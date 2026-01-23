Ferrari F1 2026, la presentazione in diretta: le foto della monoposto di Hamilton e Leclerc

La nuova Ferrari SF-26 per la Formula 1 2026 verrà svelata tra un'ora con un lancio digitale. Ma intanto nei giorni scorsi sui social la casa di Maranello ha pubblicato le tute che Lewis Hamilton e Charles Leclerc vestiranno in questa stagione. C'è una novità cromatica, perché c'è molto più bianco.

Rosse come impone la tradizione ferrarista, ma queste tute ignifughe sono contraddistinte da una striscia bianca laterale, che continua fino alle spalle e si estende al collo e al colletto. Alle spalle dei piloti, tecnicamente dietro la nuca c'è un inserto bianco con lo stemma del Cavallino Rampante, il cognome del pilota e il simbolo blu del principale sponsor della Ferrari.

Il bianco sulle tute è un indizio importante, o meglio potrebbe esserlo. Perché generalmente le tute rispecchiano i colori della vettura. E considerato che in passato la Ferrari spesso ha avuto del bianco, talvolta anche tanto bianco, inevitabile pensare che oltre al rosso ci possa essere un ritorno al bianco sulla SF-26, che dopo esattamente dieci anni torna sul colletto della tuta. Basta attendere un'ora e si scoprirà la verità, se ci sarà un bel po' di bianco sulla Ferrari 2026 che guideranno Leclerc e Hamilton.