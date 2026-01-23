Ferrari F1 2026, la presentazione in diretta: le foto della monoposto di Hamilton e Leclerc

La Ferrari oggi presenta la SF-26 con cui Leclerc e Hamilton correranno nel mondiale di Formula 1 2026: unveiling di forme e livrea alle 11:30 a Maranello, a seguire lo shakedown sulla pista di Fiorano. Diretta TV e live streaming su Sky a partire dalle ore 11. Su Fanpage.it la diretta in tempo reale della presentazione della nuova macchina con foto e video e del debutto in pista della prima monoposto della scuderia di Maranello della nuova era regolamentare della F1.
La prima immagine della nuova Ferrari per il Mondiale 2026
La prima immagine della nuova Ferrari per il Mondiale 2026 trapela in Rete quando manca pochissimo alla presentazione ufficiale delle monoposto del Cavallino.
Già svelate le nuove tute di Leclerc e Hamilton
La nuova Ferrari SF-26 per la Formula 1 2026 verrà svelata tra un'ora con un lancio digitale. Ma intanto nei giorni scorsi sui social la casa di Maranello ha pubblicato le tute che Lewis Hamilton e Charles Leclerc vestiranno in questa stagione. C'è una novità cromatica, perché c'è molto più bianco.
Rosse come impone la tradizione ferrarista, ma queste tute ignifughe sono contraddistinte da una striscia bianca laterale, che continua fino alle spalle e si estende al collo e al colletto. Alle spalle dei piloti, tecnicamente dietro la nuca c'è un inserto bianco con lo stemma del Cavallino Rampante, il cognome del pilota e il simbolo blu del principale sponsor della Ferrari.
Il bianco sulle tute è un indizio importante, o meglio potrebbe esserlo. Perché generalmente le tute rispecchiano i colori della vettura. E considerato che in passato la Ferrari spesso ha avuto del bianco, talvolta anche tanto bianco, inevitabile pensare che oltre al rosso ci possa essere un ritorno al bianco sulla SF-26, che dopo esattamente dieci anni torna sul colletto della tuta. Basta attendere un'ora e si scoprirà la verità, se ci sarà un bel po' di bianco sulla Ferrari 2026 che guideranno Leclerc e Hamilton.
Il calendario dei test F1 2026: si inizia a Barcellona
La nuova stagione della Formula 1 si preannuncia come la più lunga di sempre. A fine gennaio e a febbraio ci saranno ben tre sessioni di test pre-stagionali che offriranno le prime indicazioni sullo stato di maturazione delle monoposto 2026, con un regolamento che promette di rimescolare valori e gerarchie.
La FIA ha ufficializzato un programma di test più esteso rispetto agli ultimi anni, pensato per dare ai team tempo sufficiente per adattarsi alla nuova generazione di vetture. Le date sono tre:
26-30 gennaio 2026 – Barcellona (test privati a porte chiuse)
11-13 febbraio 2026 – Bahrain (prima sessione ufficiale)
18-20 febbraio 2026 – Bahrain (seconda sessione ufficiale)
Una preparazione anticipata e ravvicinata, segno di quanto la transizione al nuovo regolamento sia complessa e centralizzata su aerodinamica attiva, power unit ripensate e gomme completamente ridisegnate.
Per quel che riguarda il primo test pre-stagionale della Formula 1 2026, quello di Barcellona a porte chiuse, ogni team dovrà scegliere tre dei cinque giorni a disposizione per scendere in pista.
Il programma dello shakedown oggi a Fiorano
Subito dopo la presentazione ufficiale, la SF-26 affronterà il primo shakedown a Fiorano, sfruttando i pochissimi chilometri concessi dal regolamento. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno alla guida della nuova monoposto sul circuito di casa effettuando qualche giro. Sarà un collaudo puramente funzionale, senza ricerca della prestazione, utile solo per verificare il corretto funzionamento dei sistemi prima dei primi test pre-stagionali che andranno in scena, a porte chiuse, a Barcellona dal 26 al 30 gennaio.
A che ora sarà svelata la nuova monoposto di Hamilton e Leclerc
La presentazione della nuova Ferrari SF-26 per la Formula 1 2026 è in programma oggi, venerdì 23 gennaio, alle 11:30. A svelare la nuova vettura con cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc correranno nel prossimo campionato F1 sarà la stessa casa di Maranello attraverso i propri canali social.
Cosa sappiamo della nuova SF-26 della Ferrari
La Ferrari SF-26 che sarà presentata oggi nasce dal progetto interno denominato 678 ed è la prima monoposto completamente pensata per il regolamento della Formula 1 2026. Le nuove regole cambiano filosofia alle vetture: macchine più leggere, aerodinamica attiva, stop all'effetto suolo e power unit profondamente riviste, con una componente elettrica molto più centrale e carburanti sostenibili.
Dal punto di vista tecnico, il progetto porta due firme chiare: quella di Loic Serra, nuovo direttore tecnico dell'area telaio, e quella di Enrico Gualtieri, direttore tecnico dell'area power unit. Dopo una SF-25 rimasta senza una guida unitaria fino in fondo, la Ferrari ha scelto continuità e chiarezza nella struttura tecnica, puntando su un concetto di vettura più equilibrato e prevedibile.
L'obiettivo è correggere alcune fragilità emerse nel recente passato, come la difficoltà nel gestire le gomme e la mancanza di aderenza in determinate condizioni con soluzioni aerodinamiche all'avanguardia, nonché essere almeno a livello degli altri top team per quel che riguarda la nuova power unit (e in tal senso la testata in lega d'acciaio anziché di alluminio, più pesante ma più performante, potrebbe essere un jolly importante giocato da Maranello).
Per quel che riguarda la livrea ci si attendono alcune novità con un colore rosso più tenue rispetto a quello visto sulla SF-25 e l'inserimento di diversi dettagli di color bianco. Il 2026, inoltre, pesa molto anche sul futuro sportivo di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, entrambi chiamati a rilanciarsi con una Ferrari, si spera, finalmente all'altezza.
Dove vedere la presentazione della nuova Ferrari per la Formula 1 2026 in tv e streaming
La presentazione della Ferrari SF-26 è in programma oggi, venerdì 23 gennaio, con collegamenti in diretta su Sky a partire dalle ore 11:00. Il momento clou dell'evento, con la rimozione dei veli dalla monoposto, è previsto alle 11:30. Subito dopo la SF-26 affronterà il primo shakedown a Fiorano, con Leclerc e Hamilton che si alterneranno al volante della nuova vettura sfruttando i pochissimi chilometri concessi dal regolamento.
La presentazione della nuova Ferrari SF-26 sarà visibile in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 24 (canale 200). Lo showdown della nuova monoposto della scuderia di Maranello potrà essere seguito anche in live streaming gratis sul sito di Sky Sport e sui canali social di Sky Sport F1.La copertura accompagnerà tutte le fasi dell'evento, dallo studio iniziale con Davide Camicioli, Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero fino ai primi giri in pista della nuova monoposto con Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio che saranno in collegamento dal circuito di Fiorano.