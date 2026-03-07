Lewis Hamilton: “Mi aspettavo di più dalla Ferrari. Il GP d’Australia? Questa gara è un’incognita”

Lewis Hamilton ha mostrato nelle settimane precedenti il primo weekend del Mondiale di Formula 1 il suo stato d'animo, totalmente diverso rispetto a quello della passata stagione. Con lo spirito giusto è salito in macchina nel weekend, ma nel momento decisivo è venuto meno. Stavolta niente eliminazioni cocenti, ma un settimo posto che non lo soddisfa. Le domande che si è posto al termine delle Qualifiche non sono poche, l'incognita gigante è rappresentata dalla gara che può riservare ogni tipo di sorpresa.

"Mi aspettavo di più, ci sono stati problemi"

Secondo e quarto nelle libere del venerdì, secondo in quelle del sabato. Alle Qualifiche si è affacciato con grande fiducia Hamilton che dopo essere partito forte nel Q1 ha riscontrato delle perdite di potenza nella Q2, dove è riuscito all'ultimo a fare un giro pulito. L'interruzione in Q3 non lo ha agevolato, il risultato finale è stato il settimo posto, a tre millesimi da Norris e un decimo e mezzo dal compagno di squadra. Un risultato deludente, anche se questa parola a differenza di Leclerc non l'ha voluta usare: "Mi aspettavo di più, nel Q1 andavamo forte. Poi abbiamo avuto qualche problema e ho perso potenza, abbiamo perso il ritmo e non siamo riusciti più a ritrovarci a nostro agio".

"La gara totalmente è un'incognita"

Del doman non v'è certezza. Però Hamilton è sicuro che la macchina è migliore rispetto a quello che ha mostrato nelle Qualifiche. Ma il GP d'Australia è una grande incognita. Lo sarà per tutti, in realtà. La Ferrari ha un'arma in più, la partenza che può regalare sogni e magari anche solide certezze ai due piloti: "Sicuramente c'è molto più potenziale nella macchina, avremmo potuto arrivare terzi e quarti in qualifica. La gara è totalmente un'incognita, non so davvero cosa aspettarmi. Speriamo in una buona partenza".