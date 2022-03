Lewis Hamilton cambierà nome per il Mondiale F1 2022: “Sarà presto, ci sto lavorando” Novità importante in Formula 1, alla vigilia del primo Gran Premio della stagione, per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è intenzionato a cambiare nome.

A cura di Marco Beltrami

Dopo quattro stagioni di fila da campione in carica, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si presenta ai blocchi di partenza della nuova stagione di Formula 1, da sfidante. Il pilota britannico è pronto per fare il possibile per riprendersi il titolo da Max Verstappen che lo ha beffato proprio all'ultima gara dello scorso campionato, e tenere a bada le ambizioni delle altre scuderie, Ferrari in primis. Ancor prima di far parlare la pista, c'è già una situazione che potrebbe rendere la F1 2022/2023 per certi versi storica per il classe 1985. Lewis Hamilton infatti potrebbe cambiare nome.

Il pilota 37enne potrebbe presentarsi nell'abitacolo presto con un nuovo cognome. Lewis Hamilton ha intenzione di rendere omaggio a sua madre Carmen Larbalestier e per questo vorrebbe aggiungere il cognome di sua mamma a quello che ha ereditato da suo padre. Il britannico ha rivelato di aver già avviato le procedure per le modifiche, con le stesse che potrebbero diventare ufficiali presto. Una rivoluzione per il pluri-campione del mondo di Formula 1, che ha sempre corso portando il cognome di suo padre Anthony.

In occasione del suo intervento all'Expo di Dubai, il pilota della Mercedes ha spiegato il suo punto di vista sull'argomento. Lewis Hamilton infatti vorrebbe che dopo il matrimonio, le donne continuassero a mantenere il loro cognome, non trovando giusto che i figli debbano portare solo il nome del padre. Alla vigilia dell'apertura della stagione in Bahrain, quello che presto potrebbe diventare Lewis Hamilton-Larbalestier ha dichiarato: "Stiamo lavorando per cambiare il mio nome. Significherebbe molto per me, sono davvero orgoglioso del nome della mia famiglia, Hamilton. Nessuno di voi però saprebbe che il nome di mia madre è Larbalestier e sto per aggiungerlo al mio nome".

Effettivamente il pubblico della Formula 1 è abituato a vedere spesso alle gare il padre di Lewis Hamilton, Anthony, e non sua mamma Carmen Larbalestier al quale il pilota ha dedicato alcuni post sui social. La mamma di Lewis è nata in Inghilterra nel 1955 e ha spostato Anthony Hamilton, dando alla luce Lewis nel 1985. Il matrimonio è finito due anni dopo, con Carmen e Anthony che si sono separati. Il piccolo Lewis è rimasto con suo padre, mentre la mamma si è risposata con Raymond Lockhart dal quale ha avuto Samantha e Nicola, le sorellastre del campione Mercedes. Anche Anthony Hamilton ha trovato un nuovo amore, Linda, ed è nato Nicolas.

Lewis e sua madre hanno un rapporto molto stretto, nonostante i due non abbiano praticamente mai vissuto insieme. La signora Larbalestier è una persona molto riservata, e spesso ha partecipato dietro le quinte alle gare. Ora potrebbe ricevere un tributo importante da parte di suo figlio che su Instagram in passato ha celebrato con queste parole sua mamma, in occasione della festa dei 60 anni: "Tanta pianificazione e duro lavoro, il tutto per sorprendere la donna più straordinaria del mondo". E poi 5 anni più tardi: "Dal giorno in cui mi hai portato in questo mondo mi hai inondato di amore, mi hai mostrato l'importanza dell'empatia, della compassione e della cura per gli altri. L'amore incondizionato che mi hai mostrato non ha eguali e mi sento così fortunato ad avere una madre meravigliosa come te. Sei la parte migliore di me".