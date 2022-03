Hamilton parla del suo rapporto con Verstappen: “Non possiamo essere amici” Alla vigilia del primo GP del Mondiale di Formula 1 2022 Lewis Hamilton ha parlato dei suoi rapporti con Max Verstappen: “C’è rispetto, ma non siamo amici”.

Il Mondiale di Formula 1 del 2021 è stato meraviglioso. Lewis e Max hanno dato vita a una sfida senza esclusione di colpi, in pista e fuori. A Silverstone la sportellata l'ha ricevuta l'olandese, che si è ‘vendicato' a Monza e ha dato vita a un incidente molto pericoloso. Verstappen ha trionfato, quest'anno correrà con il numero 1 sulla sua Red Bull. Hamilton invece cerca la rivalsa, vuole rifarsi, anche se sa che non sarà semplice – con il nuovo regolamento tante cose possono cambiare e la Mercedes non è partita con il piede giusto. Ma intanto in parecchi si chiedono quali sono i rapporti tra i due rivali, una risposta l'ha data l'inglese.

Il tremendo finale del Mondiale di F1 Lewis Hamilton non poteva nemmeno immaginarlo, aveva ovviamente anche messo in conto di non vincere, aveva sicuramente pensato a tante ipotesi ma quel finale folle poteva crearlo solo uno sceneggiatore straordinario. Ha fatto fatica a cancellare la delusione, che dentro di sé di sicuro è ancora molto presente.

Ma la pagina è stata voltata, quel campionato rappresenta il passato e ora si guarda al nuovo campionato e si pensa pure già al momento in cui ci sarà il primo vero duello, il primo corpo a corpo tra Lewis e Max. L'inglese, ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK, in cui ha parlato dei suoi rapporti con Verstappen, e lo ha fatto con onestà: "Tra me e Max le cose sono normali. Ci siamo rivisti nel paddock ed è tutto ok. Per noi è molto importante fare attenzione a ciò che scrivono i media perché solitamente creano storie più drammatiche per i tifosi".

Rapporti onesti, ma amici mai e c'è un motivo preciso, che va al di là degli episodi della passata stagione: "Verstappen ed io condividiamo l’amore per i motori ma per vincere bisogna essere spietati. In pista non possiamo esserci amici, tuttavia quando si scende dalla macchina è fondamentale che ci sia rispetto".