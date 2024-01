L’eroico salvataggio del team italiano alla Dakar: di notte nel deserto salvano un camion ribaltato L’equipaggio italiano dei fratelli Totani riesce nell’impresa di salvare un team olandese alla Dakar il cui camion si era ribaltato tra le dune del deserto. L’incredibile salvataggio è accaduto nel bel mezzo della notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Dakar non smette mai di sorprendere. E se vogliamo questa edizione 2024 sta mostrando altre sfaccettature delle gara più incredibile ed estrema al mondo. Protagonisti questa volta sono i fratelli italiani – aquilani per la precisione – Tito e Silvio Totani che nel bel mezzo del deserto e in piena notta sono riusciti nell'impresa di soccorrere incredibilmente un equipaggio olandesi il cui camion si era ribaltato durante la Dakar. Impossibile uscire da quel fosso in cui era rimasto prigioniero il camion se non fosse stato per il provvidenziale intervento del team italiano. Il video dell'impresa è diventato immediatamente virale sui social e condiviso successivamente anche dal team Totani sui suoi canali ufficiali.

Di notte al buio, dato che la gara ieri si è protratta oltre il tramonto, non era semplice ma il team del Belpaese è riuscito in questo eroico salvataggio. Un'impresa riportata all'attenzione di tutti dai media olandesi che hanno esaltato il coraggio, la lealtà e il senso di sportività che è proprio l'anima della Dakar. Nelle immagini si nota come il camion ribaltato fosse legato con una corda al piccolo veicolo ‘side by side' off road a 4 ruote dei fratelli Totani che incredibilmente con una mossa è riuscito a rimettere in piedi il ben più grande e maestoso veicolo degli olandesi.

🤯 Sta facendo letteralmente il giro del mondo il video di Silvio che con il Patrol raddrizza il camion dell'olandese De Groot che si era ribaltato in una buca! Ieri sera sono venute addirittura le tv dell'Olanda a intervistarlo e ci stanno arrivando molti messaggi anche dagli appassionati dal Sud America! Per fortuna che alla Dakar c'è sempre chi osserva (e riprende 🤳) "L'eroe che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno" 🦸‍♂

I fratelli Totani erano finiti in una enorme fossa, in mezzo alle dune del deserto arabico, ma nello stesso momento sono riusciti a soccorrere l'equipaggio olandese. Un incontro provvidenziale per entrambi. "Non saremmo potuti uscire senza aspettare un camion che ci tirasse da fuori – ha raccontato Tito, il navigatore, secondo quanto riporta l'Ansa – ma visto che non passava nessuno, mio fratello Silvio ha coordinato, non so in quale lingua, ben 14 persone e, dopo che il veicolo ‘side by side' che era finito nella fossa con noi, ci ha aiutato a tirare fuori la nostra macchina, è riuscito a rimettere dritto il camion".

I fratelli Totani a causa di un problema al radiatore hanno poi deciso di giocarsi il jolly saltando la tappa di oggi e domani – la numero 6 Shubaytah-Shubaitah – per poter riparare la vettura. La gara di due giorni senza assistenza, era un rischio enorme dato che c'era la possibilità che si potesse restare intrappolati nel temibile Empty Quarter, il più grande deserto di sabbia del mondo, disabitato e ancora ampiamente inesplorato.

Il momento in cui l'auto dei Totani rimette in piedi il camion.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio: "Gli olandesi non pensavano che un fuoristrada potesse ribaltare un camion – ha spiegato Tito – Erano increduli, ma è stata un'iniziativa spontanea da parte nostra". Il team Totani è tra i pochissimi equipaggi italiani iscritti nella categoria ‘T1 quattro ruote motrici', con una Nissan Patrol GR Y62, 4.800 cc benzina, 6 cilindri, 320 cavalli, allestita con cerchi Braid, ammortizzatori Oram, pneumatici Toyo M/T Open Country.