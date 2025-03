video suggerito

L'elicottero di Lewis Hamilton costretto ad un atterraggio d'emergenza: "Non si accorse di nulla" L'ex pilota di Formula 1 David Coulthard ha rivelato un aneddoto che riguarda l'attuale alfiere della Ferrari Lewis Hamilton: lo scozzese ha raccontato di un atterraggio d'emergenza in mezzo ad un campo di mais cui è stato costretto un elicottero sul quale viaggiavano entrambi del quale il sette volte campione del mondo però nemmeno si rese conto.

A cura di Michele Mazzeo

Più volte nel corso della sua lunga e vincente carriera in Formula 1 l'attuale pilota della Ferrari Lewis Hamilton è finito sotto i riflettori per alcuni curiosi episodi che lo hanno visto protagonista. L'ultimo, in ordine cronologico, a venire a galla, seppur risalente a 12 anni prima, è quello rivelato recentemente dall'ex driver F1 David Coulthard riguardo ad un atterraggio d'emergenza cui è stato costretto l'elicottero su cui viaggiava il sette volte campione del mondo e di cui quest'ultimo non si è nemmeno accorto.

Coulthard ha infatti raccontato che a bordo di un elicottero della RAF aveva prelevato l'allora pilota McLaren nel quartiere Battersea di Londra per portarlo nella stazione RAF di Scampton dove avrebbero dovuto girare un servizio per l'emittente britannica BBC ma che appena salito in elicottero Lewis Hamilton si è messo a dormire nel retro mentre lui e il pilota dell'aviazione erano nella cabina di guida.

Qualche decina di minuti dopo il decollo però, a causa delle cattive condizioni metereologiche il pilota fu costretto ad un atterraggio d'emergenza in mezzo ad un campo di mais nel quale sono rimasti parcheggiati per quasi un'ora prima di ripartire per raggiungere la principale stazione dell'aviazione britannica.

"Ricordo di aver preso Lewis in elicottero a Battersea, che è l'unico posto in cui è possibile atterrare con un elicottero a Londra. Decollammo da Battersea, io ero seduto davanti con il pilota, Lewis era dietro, e si addormentò. Probabilmente era uscito a far festa la sera prima. Mentre eravamo in volo abbiamo incontrato la nebbia e quindi abbiamo dovuto effettuare un'atterraggio d'emergenza in un campo, in un campo di mais, perché sapevamo che c'erano grandi generatori eolici tra Battersea e l'aeroporto. E prima di ripartire siamo rimasti seduti lì per circa 45 minuti" ha difatti raccontato recentemente David Coulthard durante un'apparizione nel podcast Red Flags.

La cosa di quell'esperienza che ha scioccato di più lo scozzese è stato il fatto che in quella paradossale situazione Lewis Hamilton abbia continuato serenamente a dormire senza accorgersi di nulla: "Per tutto il tempo Lewis ha dormito! Non si è accorto assolutamente di nulla. Una volta che la nebbia si diradò, decollammo e arrivammo alla stazione della RAF, ovviamente in ritardo. Ma lui non aveva idea di ciò che era successo. Siamo saliti sui jet della RAF e poi lui ha guidato la sua monoposto di Formula 1 nella pista dell'aerodromo. È stata un'esperienza divertente. È stato fantastico" ha difatti aggiunto David Couthard rivelando dunque che Lewis Hamilton scoprì soltanto una volta arrivato a destinazione che l'elicottero su cui stava viaggiando era stato costretto ad un atterraggio d'emergenza ed era stato fermo per quasi un'ora in mezzo ad un campo di mais avvolto dalla nebbia nella campagna inglese.