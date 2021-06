Se conquistare la pole position a Montecarlo poteva essere nelle corde della Ferrari e di Charles Leclerc, certamente sorprende molto di più quella centrata a Baku nel GP dell'Azerbaijan. La SF21 anche nelle qualifiche del sesto round del campionato Mondiale di Formula 1 2021 è apparsa competitiva con Red Bull e Mercedes, ma nessuno si aspettava che il monegasco potesse battere Max Verstappen e Lewis Hamilton. La fortunata scia offerta involontariamente da Lewis Hamilton al pilota del Cavallino ha avuto un ruolo determinante, ma il risultato ha comunque stupito tutti. Compreso lo stesso Charles Leclerc che al termine delle qualifiche ha rivelato di non essersi reso conto del gran giro che aveva messo a referto.

"In quel momento ho pensato: ‘È stato un bel giro di merda' – ha ammesso senza mezzi termini il monegasco riferendosi al giro che gli ha permesso di fermare il cronometro sull'1:41.218 e conquistare così la pole position del GP dell'Azerbaijan 2021 –. Ci sono state due o tre curve in cui ho commesso degli errori, ma poi ovviamente ho avuto il grande traino di Lewis nell'ultimo settore, che mi ha aiutato un po'. Ma nel complesso penso che saremmo stati comunque vicini alla pole anche senza la scia, quindi è una buona giornata – ha poi aggiunto il pilota della Ferrari –. Non mi aspettavo di essere competitivo come lo siamo stati oggi. Penso che stavo migliorando ancora con la bandiera rossa, ma sono comunque contento e spero che sia tutto a posto per Carlos (Sainz, ndr), non ho visto il crash. Sicuramente ci si sente molto bene dopo una pole, ma – ha infine concluso Charles Leclerc – è di nuovo con una bandiera rossa quindi vorrei che la conquistassimo su una sessione normale, ma alla fine una pole è una pole".

A differenza di quanto avvenuto a Montecarlo, la partenza in pole nella griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan a Baku non sembra essere in discussione, ma in merito alla gara di domenica Lelcerc sa che partire davanti a tutti qui non vale come averlo fatto a Monaco dove sorpassare è quasi impossibile: "La macchina sembrava a posto, ma credo che Mercedes e Red Bull abbiano qualcosa in più rispetto a noi in particolare in gara, l'abbiamo visto nelle FP2 – ha difatti spiegato il 23enne alfiere del Cavallino –. Quindi sarà molto difficile perché qui non è come Monaco, qui si può sorpassare, quindi cercherò di fare il miglior lavoro possibile. Speriamo – ha quindi chiosato – di poter mantenere il primo posto, ma non sarà facile".