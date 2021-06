Oggi a partire dalle ore 14 sul circuito cittadino di Baku vanno in scena le qualifiche del GP dell'Azerbaijan, sesto round del campionato Mondiale di Formula 1 2021. I risultati di Q1, Q2 e Q3 determineranno le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Dopo le prove libere le Red Bull di Max Verstappen (finito a muro nelle FP3) e Sergio Perez sono le favorite per la pole position, mentre le Mercedes di Hamilton e Bottas sono apparse in difficoltà. Nella lotta per la pole si potrebbe inserire anche la Ferrari dopo le buone prestazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle prime sessioni di prove libere.

A che ora iniziano le qualifiche di Formula 1 di oggi: gli orari TV

Le qualifiche del GP dell'Azerbaijan a Baku iniziano oggi alle ore 14. Questo l'orario in cui i piloti torneranno in pista sul circuito azero per la sessione di qualifica. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 15 con Q2 e Q3. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica.

Qualifiche F1 GP Baku 2021, dove vederle in TV e streaming

Le qualifiche del GP dell'Azerbaijan sul circuito di Baku di oggi verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming sull'app Sky Go e Now TV. Le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 18.30.