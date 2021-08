Leclerc sorpreso dalla Ferrari nel Mondiale F1 2021: “Meglio del previsto. E non è ancora finita” Bilancio di metà stagione per il pilota della Ferrari Charles Leclerc che si è detto in parte sorpreso in positivo dalla SF21 in questa prima parte del Mondiale di Formula 1 2021: “Meglio del previsto”. Il monegasco è apparso anche ottimista in vista del futuro: “Questa non è la fine della strada. Stiamo lavorando per tornare al top il prima possibile”.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2021 è attualmente fermo per la sosta estiva e per team e piloti è tempo di un primo bilancio provvisorio. E anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc non si è sottratto da questo onere dichiarandosi sorpreso in positivo dai miglioramenti della scuderia del Cavallino in questa stagione che, almeno sulla carta, si preannunciava di transizione in attesa della rivoluzione tecnica che stravolgerà la F1 dal 2022.

Intervenuto nel podcast della Formula 1 ‘Beyond The Grid' infatti il 23enne monegasco si è detto stupito dalle prestazioni della SF21 in questa prima parte di stagione ("Meglio del previsto" le sue parole) anche se non del tutto sorpreso dato che ha seguito da vicino il lavoro svolto a Maranello dagli uomini della Ferrari: "Penso che ci sia molto lavoro dietro a quello che si vede in pista, e ovviamente lo vedo ogni volta che vado a Maranello. Quindi non è una sorpresa completa. Ovviamente c'è un grande guadagno rispetto allo scorso anno, il che è bello da vedere, e mostra il nostro modo di lavorare è quello giusto".

Charles Leclerc dunque appare soddisfatto per la vettura messagli a disposizione dalla squadra in questa prima parte del Mondiale 2021 e si dimostra ottimista in vista della seconda tranche stagionale (con la Ferrari che dal GP di Monza dovrebbe portare degli aggiornamenti importanti alla power unit della sua SF21) e soprattutto per quanto riguarda il 2022 con la scuderia del Cavallino che dovrebbe mettergli a disposizione una macchina che gli consenta di tornare a competere per le vittorie e per il titolo iridato:

"Questa non è però la fine della strada. Il nostro obiettivo è quello di tornare al top. Quindi sì, non ci stiamo concentrando molto sulle aspettative, ci stiamo solo concentrando sul lavoro da fare a Maranello e in pista, cercando di ottimizzare tutto, per tornare dove vogliamo essere il prima possibile. Mi sto godendo questa stagione. Non è una fase facile per la squadra. Ovviamente stiamo cercando di ricostruire tutto per tornare al più presto al top".