Leclerc sorpassa Hamilton a Monza e lo sfotte: “Mi ricorda qualcosa” Simpatico siparietto nel corso della seconda sessione di prove libere del GP d’Italia di Formula 1 sul cirucito di Monza. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc supera Lewis Hamilton alla Variante della Roggia come accaduto nella gara monzese del 2019 e in radio lancia un piccolo sfottò per il driver della Mercedes: “Mi ricorda qualcosa”.

A cura di Michele Mazzeo

Charles Leclerc sorpassa Lewis Hamilton alla Roggia sul circuito di Monza nelle prove libere del GP d'Italia del 2021 e la mente dei tifosi Ferrari vola immediatamente alla gara monzese della Formula 1 2019 quando proprio un sorpasso in quel punto del tracciato permise al monegasco di avere la meglio del britannico e conquistare la sua prima vittoria nel GP di casa con la Rossa. Un déjà-vu dunque che non ha lasciato indifferente nemmeno il driver del Cavallino che non ha potuto fare a meno di ricordarlo al box in radio prendendo un po' in giro il pilota Mercedes.

Il ferrarista ha preso la scia del sette volte campione del mondo e lo ha superato all’esterno, tra la Curva Grande e la Variante della Roggia, dove due anni fa aveva ipotecato il suo primo posto respingendo l'assalto del sette volte campione del mondo, e in radio non ha potuto evitare di ricordarlo: "Mi ricorda qualcosa" ha detto infatti Charles Leclerc con tono scherzoso. Un piccolo sfottò nei confronti di Lewis Hamilton con cui proprio da quel 2019 non riesce più a gareggiare alla pari. E chissà se anche il britannico ci avrà pensato.

Il contesto è completamente diverso: lì ci si giocava la vittoria del GP di Monza, qui invece il sorpasso non è servito a nulla se non a far riaffiorare alla mente del monegasco e di tantissimi tifosi della Ferrari l'ultima grande gioia su questo storico tracciato. Guardando le prestazioni del Cavallino e della Mercedes nel corso delle sessioni di prove libere e nelle qualifiche appare infatti davvero difficile che nella Sprint Race o nella gara della domenica vi sia la possibilità di un altro duello tra i due alla Roggia con in palio la vittoria.