Ferrari horror nelle prove libere 2 del GP Monza di F1: Sainz ancora a muro, Sprint Race a rischio Lewis Hamilton è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP d’Italia di Formula 1 a Monza. Il britannico della Mercedes precede il compagno di squadra Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. FP2 disastrose per la Ferrari con Charles Leclerc solo 11° e Carlos Sainz andato a muro con la sua SF21 in un incidente che mette a rischio la sua partecipazione alla Qualifica Sprint Race del pomeriggio.

A cura di Michele Mazzeo

Altra sessione di prove libere disastrosa per la Ferrari a Monza. Nelle FP2 del GP d'Italia di Formula 1 Carlos Sainz è stato protagonista di un brutto incidente che ne mette anche a rischio la presenza nella Qualifica Sprint Race in programma nel pomeriggio. Lo spagnolo, come accaduto anche nello scorso week end a Zandvoort, ha perso il controllo della sua SF21 andando a sbattere violentemente contro le barriere. Nel suo box adesso si lavora alacremente per cercare di sistemare la monoposto in tempo per la gara sprint da 100 km che andrà in scena tra qualche ora. Seconda sessione di prove libere che non fa sorridere nemmeno l'altro alfiere del Cavallino Charles Leclerc che non ha brillato né per quel che riguarda il giro secco (soltanto 11° nella classifica dei tempi) né per quanto concerne il passo gara (girando più lento di oltre un secondo rispetto a Mercedes e Red Bull).

La seconda sessione di prove libere del GP d'Italia ha confermato invece il grande feeling con il tracciato di Monza della Mercedes con Lewis Hamilton che ha fatto segnare il miglior tempo precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Staccato di oltre quattro decimi il rivale per il titolo iridato Max Verstappen che a sua volta ha rifilato due decimi e mezzo all'altro pilota Red Bull Sergio Perez. Ottima prestazione invece per le Alfa Romeo motorizzate Ferrari che chiudono queste FP2 con il sesto tempo di Robert Kubica e il settimo crono di Antonio Giovinazzi.

F1 GP Italia 2021 di Formula 1: risultati, classifica e tempi delle prove libere 2 sul circuito di Monza