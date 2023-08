Leclerc non riesce a trattenersi a Zandvoort: il saluto ai tifosi della Ferrari è un disastro Alla vigilia del GP d’Olanda della Formula 1 2023, al rientro dalle vacanze estive, il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è reso protagonista di un comico siparietto e qualche gaffe nel momento in cui doveva registrare insieme a Sainz un video messaggio indirizzato ai tifosi del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Le vacanze sono finite e per i piloti di Formula 1 è tempo di tornare alla routine dei weekend di gara con il Mondiale 2023 che riparte subito da Zandvoort con il GP d'Olanda. Come accade a tutti però anche per i driver F1 il ritorno alla quotidianità dopo le ferie appare essere piuttosto complicato. Esempio più lampante di ciò è l'episodio che ha visto protagonista l'alfiere della Ferrari Charles Leclerc all'arrivo nel paddock del circuito olandese.

Come di consueto l'attività per i piloti durante i weekend in cui ci sono i gran premi comincia al giovedì mattina con gli impegni con gli sponsor e le attività di comunicazione e di marketing. Attività che cominciano già dal mattino presto e a cui evidentemente il 25enne di Monte Carlo ha fatto fatica a riabituarsi: presentatosi nell'hospitality della Ferrari insieme al compagno di squadra Carlos Sainz infatti un Charles Leclerc evidentemente ancora assonnato si è dovuto cimentare in un video saluto per i tifosi del Cavallino.

Una cosa abbastanza semplice per chi, come lui, dovrebbe ormai essere abituato a stare sotto i riflettori e davanti all'obiettivo di una telecamera. E invece, questa volta, registrare il breve video da pubblicare sui canali social della scuderia di Maranello si è tramutato in un'impresa molto complicata proprio a causa delle evidenti difficoltà del monegasco che non riusciva a trattenere le risate costringendo così Carlos Sainz a ripetere diverse volte la registrazione.

Dopo numerosi tentativi (svelati con autoironia dall'account twitter della Ferrari) alla fine Leclerc è riuscito a ritrovare la concentrazione e concludere il proprio messaggio per i tifosi non prima però di lasciarsi andare ad una gaffe che non è stata ben accolta dai suoi concittadini: svelando a Sainz di aver trascorso parte delle sue vacanze nel Principato di Monaco ha detto di essere stato "nel Sud della Francia". Un oltraggio per gli abitanti del Principato di Monaco che da sempre con fierezza ostentano la loro indipendenza dal Paese transalpino. Una gaffe figlia, come sottolineato con ironia dal monegasco nello stesso video, del fatto di essere stato buttato giù dal letto troppo presto.