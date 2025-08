Leclerc illude nel GP Ungheria ma la Ferrari lo molla sul più bello: altra doppietta McLaren

Norris vince la gara del GP d’Ungheria della Formula 1 2025 davanti a Piastri: cede d’improvviso la Ferrari di Charles Leclerc in testa per due terzi della corsa e poi finita fuori dal podio, passata anche da Russell.

La gara del GP d'Ungheria della Formula 1 2025 iniziata come la grande speranza per la Ferrari che vedeva partire in pole Charles Leclerc si è poi tramutata in un incubo una volta svanita la grande illusione. All'Hungaroring si è assistita all'ennesima doppietta McLaren con Lando Norris che, dopo un errore al via (che gli era costato due posizioni e sembrava aver compromesso la sua corsa) ha beffato il compagno di squadra Oscar Piastri grazie alla strategia.

Il monegasco della scuderia di Maranello ha tenuto la testa della corsa alla partenza per poi guidare la gara per i primi due stint di gara fino a quando, dopo aver montato il secondo set di gomme hard, il suo passo è improvvisamente crollato vedendo così allontanarsi Lando Norris che ha effettuato una sola sosta ai box e venire ripreso e superato con facilità prima dall'altra McLaren, quella del leader del Mondiale Oscar Piastri, e poi anche dalla Mercedes di George Russell che lo ha fatto finire addirittura fuori dal podio.

Dei problemi, non specificati dallo stesso pilota di Monte-Carlo nei team radio, dietro il crollo improvviso della SF-25. Probabilmente, tra gli altri, anche problemi di consumo di carburante dato che ad un certo punto della gara è stato chiesto a Leclerc di gestire il consumo. Un weekend che poteva essere quello della svolta per la Ferrari si è dunque trasformato all'improvviso in un disastro con il 27enne di Monte Carlo che finisce fuori dal podio e un Lewis Hamilton che, nonostante una strategia a singola sosta, non riesce nemmeno a concludere in zona punti, lì dove a brillare sono invece le Aston Martin di Alonso e Stroll (5° e 7° al traguardo), Bortoleto (6°), Lawson, Verstappen e Antonelli.

La classifica del GP d'Ungheria della Formula 1 2025