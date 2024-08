video suggerito

Leclerc fa una domanda a Verstappen nel retropodio del GP d'Olanda F1: Max lo lascia senza parole Nel retropodio dopo la gara del GP d'Olanda della Formula 1 2024 Charles Leclerc è stato protagonista di un breve scambio di opinioni con Max Verstappen che lo ha lasciato senza parole: la sua espressione però dice tutto.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari e Charles Leclerc hanno avuto di che essere felici dopo la sorprendente prestazione nella gara del GP d'Olanda della Formula 1 2024 che ha permesso al monegasco di chiudere, in modo del tutto inaspettato, in terza posizione alle spalle dei soli Lando Norris e Max Verstappen grazie anche ad una perfetta strategia che aveva pianificato insieme al muretto già prima del via. Eppure, nel post-gara c'è stato un momento in cui il monegasco è rimasto senza parole quasi in preda ad un pizzico di sconforto.

Una reazione che non ci si aspetta da uno che aveva appena centrato un risultato che prima della partenza sembrava impossibile da ottenere date le evidenti difficoltà palesate dalle SF-24, sua e di Carlos Sainz, nelle prove libere e le disastrose qualifiche in cui con il suo 6° posto (lo spagnolo era stato addirittura eliminato in Q2) pareva addirittura già essere andato oltre il reale potenziale della vettura.

Arrivato nella cooldown room, in attesa di salire sul podio, ha scambiato quattro chiacchiere con il padrone di casa Max Verstappen sonoramente battuto in gara da Lando Norris che gli ha rifilato un distacco abissale alla bandiera a scacchi.

In quel frangente Charles Leclerc ha chiesto lumi al pilota Red Bull sul ritardo accusato dal traguardo rispetto al dominatore della corsa e nel momento in cui l'olandese gli ha comunicato di essere arrivato al traguardo oltre 20 secondi dopo l'alfiere della McLaren (che nell'ultima tornata ha anche messo a segno il giro veloce della gara) il monegasco della Ferrari è rimasto in silenzio ma con un'espressione sul volto che sembrava palesare una sensazione di sconforto.

Già, perché se è vero che data la situazione attuale, con la Ferrari divenuta quarta forza in griglia, superata da McLaren e Mercedes dopo l'introduzione degli aggiornamenti a campionato in corso, il terzo posto conquistato a Zandvoort è da considerarsi una vera e propria impresa da festeggiare e celebrare, è vero anche che fino a qualche gara prima le ambizioni della scuderia di Maranello e di Charles Leclerc erano quelle di lottare per le vittorie e i titoli iridati con Red Bull e Verstappen. E vedere che la McLaren, partita dietro le rosse ad inizio anno, adesso addirittura riesce a rifilare un distacco così grande alla RB20 del tre volte campione del mondo sulla sua pista di casa di certo è un boccone molto amaro da mandare giù per il monegasco anche se tu sei andato oltre le aspettative.