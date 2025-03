video suggerito

Max Verstappen: "Solo una scuderia può lottare per il Mondiale F1, quella con un bel colore" Il quattro volte campione del mondo in un'intervista ha tolto la Ferrari dalle potenziali candidate al titolo Mondiale di F1. Per Verstappen la scuderia favorita è la McLaren.

A cura di Alessio Morra

Tra una settimana inizia il Mondiale di Formula 1. Si parte come di consueto in Australia, ci sarà una levataccia per gli appassionati, soprattutto per i tifosi della Ferrari che sognano in grande con Hamilton e Leclerc. Ma secondo Max Verstappen, che ha vinto gli ultimi quattro campionati, a Melbourne vincerà la McLaren, favoritissima per conquistare sia il titolo piloti che quello Costruttori.

Red Bull defilata per il titolo

McLaren e Ferrari sembrano più avanti, lo sono di sicuro rispetto a Mercedes e Red Bull, che confida in Verstappen per ridurre il gap. La McLaren, campione in carica nei Costruttori, secondo molti è avanti, pure rispetto alla Ferrari. Il lavoro è stato tanto, intenso è buonissimo. Il team inglese vuole consolidarsi e ha la chance di farlo con i suoi due piloti Norris e Piastri.

Max Verstappen, che ci ha messo tanto del suo per aggiudicarsi il titolo 2024, in un evento ViaPlay ha risposto a una domanda sul prossimo campionato di Formula 1 e ha spiazzato tutti. Ha confermato, in realtà, il ruolo della Red Bull che parte un po' indietro, defilata, ma non lontanissima, ma ha tolto la Ferrari dal novero delle ristrette favorite.

La McLaren favorita di Verstappen per il Mondiale F1 2025

Verstappen vede la McLaren nettamente favorita

Perché SuperMax vede solo una favorita per il titolo Mondiale: la McLaren: "Quanti team possono lottare per il mondiale? Al momento solamente uno, ha un bel colore, l'arancione (il colore della McLaren ndr.) Sono chiaramente avanti a tutti. Noi ci aspettavamo qualcosa di più nei test ma c'è ancora tempo per esaminare i nostri dati. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma come tante altre squadre speriamo di vedere grandi miglioramenti già in Australia. Comunque non credo che potremo lottare per la vittoria a Melbourne".