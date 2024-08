Norris domina in casa di Verstappen, McLaren impressiona in Olanda: Leclerc e Sainz super con la Ferrari

video suggerito

Norris domina la gara del GP d'Olanda della Formula 1 2024 battendo nettamente il padrone di casa Max Verstappen: Leclerc fa un mezzo miracolo con la Ferrari riuscendo a salire sul terzo gradino del podio tenendo a bada la McLaren di Piastri mentre Sainz è protagonista di una stupenda rimonta fino al quinto posto.

A cura di Michele Mazzeo

Lando Norris e la McLaren dominano il GP d'Olanda della Formula 1 2024 battendo nettamente il padrone di casa Max Verstappen che si è dovuto accontentare della seconda posizione finale dopo aver preso inizialmente la testa della corsa grazie ad una gran partenza ed essersi visto poi superare in pista al 18° giro dal britannico, unico suo rivale per il titolo iridato. Dopo il pit-stop infatti il tre volte campione del mondo non è più riuscito a tenere il ritmo, impressionante, di Norris accumulando un ritardo che alla bandiera a scacchi è stato superiore ai venti secondi. E come se non bastasse nell'ultimo giro ha anche messo a referto il giro veloce prendendosi anche il punto aggiuntivo che spetta a chi effettua la tornata più veloce durante la gara.

La grande sorpresa di giornata è stata però la Ferrari che, senza aggiornamenti, ha migliorato sensibilmente le proprie prestazioni rispetto alle prove libere e alle deludentissime qualifiche e con i suoi due piloti ha ottenuto un risultato impensabile alla vigilia. Charles Leclerc infatti, dopo essersi sbarazzato di Perez alla partenza, aver superato ai box grazie ad un'azzeccata strategia del muretto sia Piastri che Russell, è salito sul terzo gradino del podio dopo aver resistito al lungo assalto finale dell'australiano della McLaren che sembrava aver un passo di gran lunga migliore.

E tra i grandi protagonisti della corsa olandese della F1 2024 c'è stato anche l'altro alfiere della scuderia di Maranello, Carlos Sainz, che ha messo in scena una stupenda rimonta che lo ha portato a concludere in quinta posizione dopo esser partito dalla decima casella della griglia di partenza, favorito anche da una Mercedes che ha optato per una strategia a due soste sia per Russell che per Lewis Hamilton (che dopo esser scattato 14° è comunque riuscito a risalire fino all'8° posto alla bandiera a scacchi) finiti dietro anche all'altra Red Bull di Sergio Perez.

La classifica del GP d'Olanda della Formula 1 2024

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull Racing) +22.896 Charles Leclerc (Ferrari) +25.439 Oscar Piastri (McLaren) +27.337 Carlos Sainz (Ferrari) +32.137 Sergio Perez (Red Bull Racing) +39.542 George Russell (Mercedes) +44.617 Lewis Hamilton (Mercedes) +49.599 Pierre Gasly (Alpine) 1L Fernando Alonso (Aston Martin) 1L Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) 1L Daniel Ricciardo (RB) 1L Lance Stroll (Aston Martin) 1L Alexander Albon (Williams) 1L Esteban Ocon (Alpine) 1L Logan Sargeant (Williams) 1L Yuki Tsunoda (RB) 1L Kevin Magnussen (Haas F1 Team) 1L Valtteri Bottas (Kick Sauber) 2L Guanyu Zhou (Kick Sauber) 2L