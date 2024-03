Leclerc e la Ferrari brillano nelle prove libere del GP Australia: tempi e risultati di FP1 e FP I risultati e la classifica dei tempi delle prove libere del GP d’Australia della Formula 1 2024: la Ferrari brilla nelle FP2 . Leclerc è il più veloce, Sainz 3°. Red Bull appannate. Norris davanti a tutti nelle FP1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La prima giornata di prove libere del GP d'Australia della Formula 1 2024 si conclude con una prestazione brillante del pilota Ferrari Charles Leclerc che nelle FP2 stampa il miglior tempo con un ottimo 1:17.277 che gli consente di mettersi alle spalle, staccato di quasi 4 decimi, il campione del mondo in carica Max Verstappen (che ha perso metà sessione a causa dei problemi al fondo della sua Red Bull accusati nel finale delle FP1).

Prova brillante anche per l'altro ferrarista Carlos Sainz che chiude al terzo posto nella classifica dei tempi con un ritardo di soli 50 millesimi dall'olandese confermando di essersi ripreso completamente dall'appendicectomia cui si è sottoposto solo 13 giorni fa. A far sorridere la scuderia di Maranello anche la simulazione di passo gara dove le SF-24 sono apparse le migliori monoposto in pista per quel che riguarda la regolarità, mentre le Red Bull (che hanno dominato i primi due round del Mondiale) sono sembrate appannate.

Segnali positivi per il Cavallino Rampante erano arrivati già dalle FP1 nelle quali il più veloce era stato Lando Norris con la McLaren ma con distacchi ridottissimi rispetto agli altri piloti con Leclerc 4° staccato di un solo decimo dal britannico e Carlos Sainz 8° con un ritardo di appena tre decimi dal leader della sessione mattutina sul circuito di Melbourne. Sessione conclusasi in anticipo a causa dell'incidente occorso alla Williams di Alexander Albon che, proprio per i danni riportati in quell'occasione, non ha potuto prendere poi parte alle FP2.

I risultati delle prove libere 1 del GP Australia della F1 2024

Lando NORRIS 1:18.564 Max VERSTAPPEN+0.018 George RUSSELL+0.033 Charles LECLERC+0.035 Yuki TSUNODA+0.057 Sergio PEREZ+0.078 Lance STROLL+0.103 Carlos SAINZ+0.122 Lewis HAMILTON+0.207 Oscar PIASTRI+0.354 Daniel RICCIARDO+0.710 Alexander ALBON+0.879 Kevin MAGNUSSEN+0.925 Logan SARGEANT+0.955 Esteban OCON+0.997 Nico HULKENBERG+1.040 Pierre GASLY+1.058 Fernando ALONSO+1.152 Guanyu ZHOU +1.425 Valtteri BOTTAS+1.450

La classifica dei tempi delle FP2 della Formula 1 a Melbourne

Charles LECLERC 1:17.277 Max VERSTAPPEN +0.381 Carlos SAINZ +0.430 Lance STROLL +0.545 Fernando ALONSO +0.635 George RUSSELL +0.674 Oscar PIASTRI +0.800 Sergio PEREZ +0.813 Lando NORRIS +0.878 Yuki TSUNODA +0.911 Guanyu ZHOU +1.144 Daniel RICCIARDO +1.257 Logan SARGEANT +1.301 Valtteri BOTTAS +1.308 Pierre GASLY +1.414 Nico HULKENBERG +1.425 Esteban OCON +1.428 Lewis HAMILTON +1.557 Kevin MAGNUSSEN +1.998 Alex ALBON No time

