Leclerc distrutto dopo il GP di Imola: in radio e ai box, è sopraffatto dalle emozioni Dopo l’errore che ha compromesso la sua gara nel GP di Imola della Formula 1 2022, il pilota della Ferrari Charles Leclerc sia in radio che nelle operazioni post gara si è lasciato andare alla disperazione e allo sconforto per quanto avvenuto in pista.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo lo sfavillante inizio di Mondiale di Formula 1 2022, a Imola nel gran premio di casa arriva la prima grande delusione stagionale per il pilota della Ferrari Charles Leclerc che chiude il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna in sesta posizione dopo aver perso il podio a causa di un errore dettato dalla troppa foga. Delusione che il monegasco non ha affatto nascosto al termine della gara vinta da Verstappen sia nel corso del team radio subito dopo il traguardo che dopo esser sceso dalla monoposto quando nel paddock si è dovuto sottoporre alle tradizionali operazioni post-gara.

Il 24enne di Monte-Carlo sa che quell'errore che ha compromesso la sua gara nel momento in cui stava spingendo al massimo per cercare di mettere pressione su Sergio Perez a suon di giri veloci dopo aver tentato anticipatamente l'azzardo del passaggio alle gomme soft, era un errore evitabile (e del quale si è immediatamente preso ogni responsabilità). Una traiettoria mal calcolata alla Variante Alta con la F1-75 che dopo aver preso in pieno il cordolo ha completamente perso aderenza con il terreno facendo sì che la vettura numero #16 finisse in testacoda andando poi a sbattere, per sua fortuna, non violentemente contro le barriere.

Seppur dettato dalla voglia di regalare ai tantissimi tifosi della Ferrari presenti a Imola almeno un secondo posto, si tratta di un errore grave per un pilota del calibro di Charles Leclerc che quest'anno è chiamato a contendere il titolo iridato a Max Verstappen che adesso è distante 25 punti. Inevitabile quindi la grande delusione del monegasco dopo essersi reso conto di aver gettato alle ortiche quello che sarebbe stato il suo quarto podio stagionale su altrettante gare fin qui disputate.

Pochissime le parole che un Leclerc visibilmente sconvolto e con la voce che lascia trasparire tutto il suo disappunto ha pronunciato nel team radio dopo aver tagliato il traguardo della gara di Imola chiudendo in sesta posizione: "Scusatemi ragazzi. Scusate. Argh. C***o" è infatti il messaggio lanciato dal monegasco a tutto il team Ferrari parlando con il suo ingegnere di pista Marcos Xavier.

Sceso dalla monoposto poi la delusione provata da Charles Leclerc per l'errore commesso in pista si è fatta ancora più evidente. Dopo esser sceso scuotendo il capo dalla sua F1-75, quando si è recato per la tradizionale operazione della pesa post-gara , il monegasco è apparso veramente abbattuto lasciandosi andare anche a qualche gesto di sconforto come dimostrano le fotografie che lo immortalano appoggiato alla bilancia con le mani sul volto che trasuda disperazione.