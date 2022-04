Assolo di Verstappen a Imola, doppietta Red Bull nel GP dell’Emilia Romagna: disastro Ferrari Doppietta Red Bull nel GP dell’Emilia Romagna di Formula 1 2022: a Imola domina Verstappen che vince davanti a Perez. Norris 3° sfrutta la giornata da incubo della Ferrari con Sainz fuori al primo giro e Leclerc che a causa di un suo errore ha chiuso solo sesto.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull domina il GP dell'Emilia Romagna di Formula 1 2022 chiudendo la gara sul circuito di Imola con una doppietta. Max Verstappen vince la corsa che lo ha visto al comando fin dal via davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Completa il podio il britannico della McLaren Lando Norris favorito dalla disastrosa giornata della Ferrari. Carlos Sainz finisce fuori al primo giro dopo un contatto con Ricciardo, mentre Charles Leclerc commette un errore nella fase finale della gara mentre era in lotta con Perez per il secondo posto finendo nella ghiaia compromettendo così la sua corsa che terminerà poi in sesta posizione.

Ottima prova per George Russell con la Mercedes che termina in quarta posizione mentre il compagno di squadra, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, finisce fuori dalla zona punti e subisce anche lo smacco di essere doppiato da quel Verstappen con cui lo scorso anno si è giocato il titolo iridato fino all'ultimo giro dell'ultima gara. Bene anche Valtteri Bottas che porta la sua Alfa Romeo in top-5.

L'ordine d'arrivo del GP di Imola della Formula 1 2022