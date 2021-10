Leclerc compie gli anni e la Ferrari gli fa un regalo molto particolare: “Spero che ti piaccia” Charles Leclerc oggi ha compiuto 24 anni e la Ferrari ha deciso di fargli un regalo, sulla sua vettura è stato sostituito il numero 16 con il 24. E a Leclerc la SF21 ha inviato un messaggio: “Considerato che oggi non posso essere con te, ho preparato un messaggio speciale”. Anche Sainz ha fatto un post con gli auguri a Leclerc: “Buon compleanno al mio arci-nemico a scacchi”.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc oggi ha compiuto 24 anni e la Ferrari ha deciso di fargli un regalo. Con un video pubblicato sui social la casa di Maranello ha svelato cosa c'era sotto il telo della Ferrari, e al posto del 16 che è il numero scelto dal monegasco c'era il 24. E a corredo è stato pubblicato un bel messaggio che ‘ufficialmente' è la stessa vettura a mandare a Leclerc: "Caro Charles. Considerato che oggi non posso essere con te, ho preparato un messaggio speciale, spero ti piaccia". E la sorpresa è il numero, che ovviamente non sarà quello che il pilota avrà sulla sua monoposto in Texas la prossima settimana, ma certo che questo è uno splendido omaggio della Ferrari che si coccola il pilota di oggi e di domani, quello su cui la scuderia italiana punta per il futuro.

Gli auguri a Leclerc li ha fatti pure Carlos Sainz, compagno di squadra e grande amico. I due passano tanto tempo assieme, hanno un ottimo rapporto, si sfidano giocando a calcio e a padel, ma pure a scacchi e questo è stato ricordato dallo spagnolo nel suo messaggio di auguri: "Buon compleanno al mio arci-nemico a scacchi".

Charles Leclerc è un talento puro, ma non è stato molto fortunato né in questa stagione né nel capitare in un momento storico non proprio eccelso per la Ferrari, che nel 2020 ottenne appena tre podi. Leclerc la sua classe l'ha già mostrata, ha vinto due Gp nell'estate 2019 (Spa e Monza) e addirittura 9 pole position, il numero è elevato se si considera che in questi anni quasi mai ha avuto tra le mani la vettura migliore, due pole nel 2021: a Monaco e Baku, e nella gara di casa non riuscì nemmeno a partire. Il ventiquattrenne pilota è settimo nel mondiale piloti, ha 116 punti, mezzo in meno di Sainz e in questo finale di stagione con il nuovo motore Ferrari cercherà di togliersi qualche soddisfazione, l'obiettivo minimo è un altro podio.