Leclerc butta via il Mondiale e Verstappen trionfa nel GP Francia: ora serve un miracolo Max Verstappen si aggiudica il Gp di Francia al termine di una gara ricca di colpi di scena. La Ferrari di Leclerc butta via il Mondiale dopo un incidente che lo costringe al ritiro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Max Verstappen si aggiudica il Gp di Francia al termine di una gara ricca di colpi di scena. La Ferrari sperava che la pole di Charles Leclerc potesse portare la Rossa alla conquista di una gara che sembrava alla portata del pilota monegasco. Ma non è stato così. Leclerc mantiene la testa alla partenza e in 17/18 giri è praticamente perfetto nonostante un Verstappen sempre francobollato lì al suo posteriore. Il pilota del Cavallino così inizia a spingere e proprio nel momento in cui stava prendendo terreno dall'olandese perde il posteriore per colpa del sovrasterzo che lamentava già dal via e va a sbattere contro le barriere.

Entra la safety car e così è tutto da rifare. Un reset della gara che facilita Sainz che riesce a concludere una gara davvero importante piazzandosi al quinto posto. Nella parte alta della classifica è invece Verstappen a prendersi semplicemente la prima posizione dopo l'incidente di Leclerc restando per tutto il resto della corsa. Hamilton chiude in seconda posizione e Russell terzo al termine di un lungo testa a testa con Perez portando le due Mercedes sul podio. Per Verstappen una vittoria che vale doppio per la conquista del Mondiale

(in aggiornamento)