L'Aprilia svela come è nata l'opportunità di prendere Martin: "È successo tutto in una notte" L'ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha svelato come è nata l'operazione Jorge Martin. Un'opportunità che si è concretizzata in tempi strettissimi: "È successo tutto in una notte".

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin all'Aprilia a partire dal 2025. Il colpo di giornata lo piazza proprio il team di Noale che si porta a casa l'attuale leader del Mondiale di MotoGP e vice campione del mondo 2023 finito alle spalle di Pecco Bagnaia. Un'operazione importante che conferma le ambizioni del gruppo e di tutta la squadra Aprilia pronta ad essere ulteriormente protagonista. L'ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha commenta a Sky proprio come è nata la trattativa per l'ingaggio di Martin dal 2025. Un'opportunità, colta quasi per caso in tempi strettissimi.

"È successo tutto in una notte, abbiamo colto un’opportunità – ha spiegato -. Ieri sera l'abbiamo capito e abbiamo chiamato Michele Colaninno e lui mi ha detto di andare e ci siamo portati a casa uno dei migliori talenti della griglia". Il via libera ha fatto decollare l'operazione che si è chiusa in tempi strettissimi proprio quando nel frattempo la Ducati stava sciogliendo le riserve sul pilota che affiancherà Bagnaia dal prossimo Mondiale. Di fatto, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe toccare a Marc Marquez quel ruolo.

Massimo Rivola ai microfoni di Sky.

Bezzecchi per tentare il doppio colpo in Aprilia

Una sorpresa per Martin che ha così pensato bene di cogliere al volo l'opportunità di Aprilia che di certo gli riserverà un posto d'onore: "Sicuramente Jorge era uno degli obiettivi, sinceramente quasi inaspettato, non pensavamo che potesse scegliere venire da noi e per cui quando abbiamo visto che veramente era il caso non abbiamo voluto perdere tempo e in una notte abbiamo fatto tutto". Rivola sottolinea dunque ancora la velocità di questa operazione conclusa a sorpresa ma in maniera molto decisa da parte di Aprilia.

A questo sorge dunque spontanea la domanda sul futuro di Vinales: "La priorità sarà sapere cosa vuole fare ma lui per noi è un punto fisso anche se non vogliamo forzarlo – spiega – chi vuole restare tra noi deve farlo col coltello tra i denti. Spero che sia questo il caso, se non sarà così ci metteremo sul mercato". A quel punto potrebbe presentarsi anche l'occasione di portarsi a casa pure Bezzecchi: "Se è sul mercato perché no". Ma per il momento il presente è Martin: "Per lui sarà il primo vero grande cambio che fa come moto e come team".

