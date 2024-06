Jorge Martin in Aprilia nella MotoGP 2025: l’annuncio ufficiale dopo il dietrofront Ducati

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Colpo di scena in MotoGP: Jorge Martin correrà con l'Aprilia a partire dal Mondiale 2025 al posto di Aleix Espargaro. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del team Massimo Rivola in un post su Instagram. Un video sulla pagina ufficiale dell'Aprilia in cui appare Rivola che da seduto accoglie nel suo ufficio lo stesso Martin invitato ad entrare dallo stesso Espargaro. Incredibile come l'annuncio sia arrivato dopo la clamorosa indiscrezione secondo cui la Ducati abbia deciso di puntare su Marc Marquez al fianco di Bagnaia dalla prossimo Mondiale.

Martin sembrava ormai pronto a essere promosso dal team Pramac alla Ducati ufficiale e invece la scelta di puntare su Marquez ha finito per rimescolare le carte. La nota dell'Aprila svela i dettagli dell'accordo con Martin: "Ha firmato un contratto pluriennale con Aprilia Racing a partire dal 2025, il Team e tutto il Gruppo Piaggio, danno il benvenuto a un pilota che rappresenta al meglio la voglia di affermarsi al vertice della MotoGP".

L'accordo immediato dell'Aprilia con Martin

Per l'Aprilia l'ingaggio di Martin e senza ombra di dubbio un colpo importante per la crescita del team e delle sue ambizioni per il futuro. Assicurarsi l’attuale leader del Mondiale e vice-campione del mondo 2023 della MotoGP è sicuramente un messaggio importante alla Ducati. Un talento puro pronto a lanciare già la sfida alla prossima coppia ducatista ormai pronta solo per essere annunciata, formata dallo stesso Marc Marquez – che sta facendo molto bene con la Desmosedici GP23 del team Gresini – e Pecco Bagnaia.

Inizialmente per Martin si era parlato anche di contatti con KTM, però alla fine dopo l'annuncio non ci sono più dubbi: correrà con la tuta nera nel 2025. Sfumata dunque la possibilità di correre con Bagnaia che non si era lasciato sfuggire nulla sul suo prossimo compagno di squadra in sella alla Ducati dal prossimo Mondiale: "Mi hanno chiesto un parere sul nuovo compagno – rivelò -. A me interessa solo che chi arriva non rovini l’ambiente…”. Scelta ricaduta dunque su Marc Marquez con Martin in Aprilia per un Mondiale 2025 che si prospetta già infuocato.

