Marc Marquez sarà il nuovo pilota Ducati nella MotogGP 2025: clamoroso voltafaccia a Jorge Martin La Ducati cambia idea sul nuovo pilota per il proprio team ufficiale nella MotoGP 2025, dietrofront su Jorge Martin dopo il GP del Mugello: sarà Marc Marquez il prossimo compagno di squadra di Pecco Bagnaia.

A cura di Michele Mazzeo

Clamoroso ribaltone in casa Ducati all'indomani del trionfo nel GP d'Italia al Mugello riguardo al nuovo pilota che prenderà il posto di Enea Bastianini nel team ufficiale nella MotoGP 2025. Alla vigilia del round italiano i dirigenti della casa di Borgo Panigale infatti i dirigenti della casa di Borgo Panigale avevano fatto sapere a Jorge Martin che fosse lui il prescelto, salvo poi cambiare clamorosamente idea due giorni dopo, virando sull'otto campione del mondo Marc Marquez. Questo infatti quello che sarebbe accaduto a cavallo del weekend di gara toscano secondo la ricostruzione fatta dalla prestigiosa testata Autosport.com.

A cambiare la decisione della Ducati sarebbe stata la dichiarazione pubblica rilasciata dallo spagnolo del team Gresini che ha forzato la mano chiudendo alla possibilità di passare al team satellite Pramac ("La Pramac non è un'opzione per me" ha infatti detto il Cabronçito nella conferenza stampa del giovedì al Mugello). Una dichiarazione che ha di fatto rovinato i piani dei vertici della casa di Borgo Panigale certi di riuscire a convincere Marc Marquez a restare nell'orbita dei propri piloti offrendogli il trasferimento in Pramac con moto e materiali identici a quelli dei piloti del team ufficiale.

La presa di posizione dell'otto volte iridato ha fatto dunque crollare le convinzioni dei dirigenti di Ducati Corse che hanno dovuto dunque rivedere la propria decisione e fare una scelta netta tra i due piloti spagnoli. Scelta che alla fine sarebbe ricaduta sul più esperto e titolato dei due: secondo Autosport.com infatti la casa di Borgo Panigale avrebbe preso tempo con Jorge Martin che, resosi conto che non riceverà alcuna offerta per un passaggio al team ufficiale, ha deciso di guardarsi intorno valutando le altre tre offerte che ha sul tavolo (KTM, Aprilia e Honda) tra le quali sceglierà la sua nuova squadra per il 2025.

Scelta che, sempre secondo quanto riferito dalla testata britannica, avverrà a stretto giro di posta. Beffato dunque l'attuale leader del Mondiale a cui era già stata promessa la promozione nel team ufficiale prima che Marc Marquez, con il suo colpo di coda, rovinasse i suoi piani e quelli originali della stessa Ducati che voleva mantenere entrambi nel proprio alveo di piloti.

