Ducati ha scelto Martin come nuovo pilota per la MotoGP 2025, ma c'è un piano per trattenere Marquez La Ducati ha scelto il suo nuovo pilota per la MotoGP 2025: sarà Martin il compagno di Bagnaia nella prossima stagione. Ora la casa di Borgo Panigale vuole comunque trattenere Marc Marquez e ha un piano per convincerlo a restare in sella ad una Desmosedici anche in futuro.

A cura di Michele Mazzeo

Non c'è ancora la firma sul contratto (che dovrebbe essere apposta durante il weekend di gara al Mugello) ma, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ormai sembra essere certo: la Ducati ha scelto l'attuale leader della MotoGP 2024 Jorge Martin come suo nuovo pilota per il team ufficiale nella prossima stagione. Lo spagnolo avrebbe vinto infatti il ballottaggio interno con l'otto volte iridato Marc Marquez e dal 2025 sarà dunque il nuovo compagno di squadra del campione in carica Pecco Bagnaia.

La casa di Borgo Panigale, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza di Enea Bastianini, avrebbe quindi optato per la promozione del 26enne madrileno (che sarebbe andato via qualora anche questa volta gli fosse stato preferito un altro pilota) nonostante la rinascita, con l'arrivo nel Team Gresini e su una Desmosedici più vecchia rispetto alla sua, del più esperto e titolato connazionale avesse messo, e non poco, in difficoltà i vertici Ducati che si sono ritrovati a mettere improvvisamente in discussione una scelta che, già dopo quanto fatto in pista nella passata stagione, sembrava ormai scontata.

Ma, pur avendo scelto Jorge Martin, la Ducati starebbe comunque studiando un piano per trattenere Marc Marquez tra la sua schiera di piloti offrendo all'otto volte campione del mondo un posto in quello che sarà il suo team satellite nella prossima stagione (ad oggi il team Pramac che però è corteggiato dalla Yamaha, unica casa presente in MotoGP che in questo momento ha solo due moto in pista) e, soprattutto, una delle quattro Desmosedici ufficiali (la GP25) a sua disposizione. Il 31enne di Cervera andrebbe dunque a far coppia con il giovane talento Fermin Aldeguer, già annunciato dalla casa di Borgo Panigale e che quindi, con molta probabilità andrà a prendere la sella attualmente occupata da Franco Morbidelli.

Questa mossa potrebbe convincere Marc Marquez, che ha posto come condizione imprescindibile l'avere una moto ufficiale nella prossima stagione, a restare in Ducati anche nel 2025 nonostante la "bocciatura" per il salto nel team principale. Questa per lui, considerato anche il fatto che il prossimo febbraio compierà 32 anni, sembra essere infatti l'opzione più appetibile insieme a quella di andare in Aprilia dove si è appena liberato un posto dopo l'annuncio del ritiro a fine stagione di Aleix Espargaro.

Da escludere infatti un ritorno alla Honda che è ancora lontana da essere competitiva per le posizioni di testa, così come un passaggio in Yamaha che ha comunque deciso di puntare tutto su Fabio Quartararo. L'altra realistica opzione sul tavolo di Marc Marquez sarebbe dunque quella che porta alla KTM dove però c'è già un progetto in corso incentrato sulla grande rivelazione dell'attuale MotoGP, cioè il rookie Pedro Acosta.

