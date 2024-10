video suggerito

MotoGP, i risultati delle pre-qualifiche del GP Giappone: Binder davanti, Bagnaia e Martin in top 10 La classifica dei tempi delle pre-Qualifiche del GP del Giappone della MotoGP 2024: Binder il più veloce, Martin, Marc Marquez, Bastianini e Bagnaia in top-10. I risultati delle prove ufficiali a Motegi: Morbidelli unico pilota Ducati senza accesso diretto al Q2 della qualifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella sessione di prove ufficiali, le pre-qualifiche, della MotoGP di scena a Motegi a primeggiare non è stata una Ducati. Nelle libere del GP del Giappone che regalano l'accesso diretto al Q2 della qualifica del sabato ai primi dieci classificati a svettare è stato infatti l'alfiere della KTM Brad Binder che con il suo 1:43.436 ha piazzato il giro più veloce della sessione precedendo di una manciata di secondi il primo avversario in sella ad una Desmosedici, vale a dire il pilota del team Gresini Marc Marquez.

Hanno chiuso in top-10, e si sono quindi qualificati direttamente al Q2 delle qualifiche, anche il leder del mondiale Jorge Martin (3° a poco più di un decimo dal tempo messo segno dal sudafricano) e il suo più immediato inseguitore, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia (7° con tre decimi di ritardo). Tra i due l'altra KTM, griffata GasGas, del rookie Pedro Acosta, l'altro rappresentante del team ufficiale della casa di Borgo Panigale, Enea Bastianini, e Maverick Vinales con l'Aprilia (nel giorno in cui è stato ufficializzato l'addio allo storico direttore tecnico Romano Albesiano che andrà in Honda e sarà sostituito nella squadra della casa di Noale da Fabiano Sterlacchini).

Tutti dotati di una Ducati gli ultimi tre piloti che in queste pre-qualifiche hanno staccato il pass diretto per il Q2 delle qualifiche del GP del Giappone: sono infatti Alex Marquez e i due centauri del team VR46 Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi a prendersi gli ultimi tre posti della top-10.

Appena fuori dai migliori dieci, e costretti dunque a passare dal Q1 in qualifica, Jack Miller con l'altra KTM, Takaaki Nakagami con la prima delle Honda, Franco Morbidelli, unica Ducati rimasta fuori dalla top-10, Fabio Quartararo con la Yamaha e Aleix Espargaro con l'altra moto del team ufficiale Aprilia.

MotoGP, pre-Qualifiche GP Giappone: la classifica dei tempi

B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 1:43.436 M. Marquez (Gresini Racing Ducati) +0.033 1'43.469 J. Martin (Pramac Racing Ducati) +0.132 1'43.568 P. Acosta (GasGas Tech 3 KTM) +0.147 1'43.583 E. Bastianini (Ducati) +0.169 1'43.605 M. Viñales (Aprilia Racing) +0.284 1'43.720 F. Bagnaia (Ducati) +0.318 1'43.754 A. Marquez (Gresini Racing Ducati) +0.597 1'44.033 F. Di Giannantonio (Team VR46 Ducati) +0.646 1'44.082 M. Bezzecchi (Team VR46 Ducati) +0.773 1'44.209 J. Miller (Red Bull KTM Factory Racing) +0.803 1'44.239 T. Nakagami (Team LCR25 Honda) +0.822 1'44.258 F. Morbidelli (Pramac Racing Ducati) +0.890 1'44.326 F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) +0.965 1'44.401 A. Espargaro (Aprilia Racing Team) +1.034 1'44.470 J. Mir (Repsol Honda Team) +1.234 1'44.670 J. Zarco (Team LCR Honda) +1.249 1'44.685 R. Fernandez (Trackhouse Racing Team Aprilia) +1.258 1'44.694 A. Fernandez (GasGas Tech 3 KTM) +1.433 1'44.869 A. Rins (Yamaha Factory Racing) +1.514 1'44.950 L. Marini (Repsol Honda Team) +1.682 1'45.118 L. Savadori (Trackhouse Racing Team Aprilia) +2.427 1'45.863 R. Gardner (Yamaha Factory Racing) +3.280 1'46.716

MotoGP, i risultati delle pre-Qualifiche del GP Giappone: i qualificati al Q2

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Marc Marquez (Gresini Racing Ducati)

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati)

Pedro Acosta (GasGas Tech 3 KTM)

Enea Bastianini (Ducati)

Maverick Viñales (Aprilia Racing)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Alex Marquez (Gresini Racing Ducati)

Fabio Di Giannantonio (Team VR46 Ducati)

Marco Bezzecchi (Team VR46 Ducati)