Jorge Martin descrive la scena in Ducati che lo ha impressionato: "Ho pensato: non voglio stare qui" Jorge Martin sta recuperando dall'infortunio per tornare in sella all'Aprilia nel Mondiale di MotoGP. Il campione in carica racconta il momento che l'ha maggiormente colpito in Ducati: "Ho pensato di non voler stare più lì".

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin non ha ancora preso parte a nessuna gara del Mondiale MotoGP 2025. Il campione in carica che ha trionfato lo scorso anno con il team Pramac davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia deve ancora riprendersi da un brutto infortunio rimediato durante i test in Malesia. Un'annata che il pilota spagnolo pensava di poter vivere proprio al fianco di Bagnaia, come suo compagno di team alla Ducati ufficiale, e invece la scelta è ricaduta poi su Marc Marquez sorprendendo lo stesso Martin che ha poi deciso di accasarsi all'Aprilia.

Martin ha raccontato questo ed altro al podcast dell’amico Aleix Espargaro spiegando come è arrivata la firma con l'Aprilia e il colpo di scena con Ducati quando sembrava tutto fatto. Martin ha fatto sapere di essere passato dalla felicità alla frustrazione, all'incredulità. Ricorda soprattutto un momento, quello relativo allo scorso Gp del Mugello quando Bastianini riuscì a vincere la gara con un sorpasso all'ultimo giro proprio su Martin: "Arrivai al mio camper quasi in lacrime… e non so perché, ma quando sono arrivato ho visto un'atmosfera negativa tra gli uomini Ducati e ho pensato: ‘Cavolo, non voglio essere qui'". Forse già ebbe la sensazione che qualcosa stava andando storto.

Un preludio forse a quello che sarebbe accaduto poco dopo con la decisione a sorpresa della Ducati: "Arrivò Albert Valera (l'agente ndr) e disse: ‘Jorge, ce ne andiamo'. Ma certo, la gente potrebbe pensare: ‘Andiamo a cena, andiamo ai box…'. Ma quando lo disse, pensai: ‘Niente, la Ducati non funziona. Ok, basta, cerchiamo un'altra opzione'. Sapevo esattamente che qualcosa non avrebbe funzionato o che non era dove volevo essere". Martin ci rimase male così come lo stesso Valera: "Per me lui è più di un amico, è un fratello e per la prima volta nella vita l'ho visto piangere".

L'agente ma anche Martin rimasero feriti da quella decisione. Ma poi ci fu la svolta spiegata anche dallo stesso Aleix Espargaro: "Ricordo che sei venuto al mio camper e mi hai detto: ‘Posso andare alla KTM ufficiale o all'Aprilia'. E io ti ho detto: ‘Amico, devi andare all'Aprilia per questo e quello'". Dopo questa conversazione, Aleix non ha esitato a correre ai box per dirglielo a Massimo Rivola, il responsabile dell'Aprilia rimasto sorpreso: "Cosa stai dicendo? E gli ho spiegato tutto".

Jorge Martin in sella all'Aprilia.

L'arrivo all'Aprilia e la conversazione con Massimo Rivola

Espargarò così riesce a convincere l'Aprilia: "È successo questo, è successo quello… Dobbiamo puntare tutto su Jorge". Lo stesso Martin ha raccontato come è andato il suo incontro con Rivola: "Sono andato al camion e ho detto: ‘Vediamo, Massimo, convincimi. Come ti sembra?' E niente, credo di essermi affidato troppo al mio cuore e ora sono incredibilmente orgoglioso di essere qui. Credo che tutto accada per una ragione. È qui che mi ha portato la vita".