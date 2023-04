L’amarezza di Carlos Sainz: “L’Aston Martin è più veloce della Ferrari, Alonso vincerà prima di me” Carlos Sainz è stato molto sincero in un’intervista rilasciata alla tv spagnola. Sainz ha detto che anche l’Aston Martin è più forte della Ferrari e crede che Alonso riuscirà prima di lui a vincere un Gp di Formula 1 nel 2023.

A cura di Alessio Morra

Si dice sempre che quando la Formula 1 torna in Europa qualcosa può cambiare. In realtà il Mondiale 2023 sembra già tranquillamente nelle mani di Red Bull e Verstappen. Ma aggiornamenti ne arriveranno sia per la Mercedes che per la Ferrari che tra Baku e Imola proporranno diverse novità. La Ferrari è partita malissimo, tre gare deludenti in fila, nessun vero segnale. Il sogno era vincere il titolo, ma attualmente la Rossa è solo la quarta forza del campionato, e le parole pronunciate da Sainz in un'intervista rendono ulteriormente chiaro l'orizzonte. E le parole dello spagnolo non fanno felici tutti coloro che hanno a cuore le sorti del team di Maranello.

La Ferrari è diventata la quarta forza del Mondiale, un avvio di stagione deludente. Nessun podio finora né per Sainz (quinto in classifica) né per Leclerc (addirittura decimo). Nel Costruttori la Ferrari è quarta, lontanissima dalla Red Bull ma alle spalle pure di Mercedes e Aston Martin, che è la grande rivelazione della stagione. Uno straordinario Fernando Alonso ha ottenuto tre podi nelle prime tre gare, non gli accadeva da tre anni.

L'obiettivo dello spagnolo ora è vincere, ma intanto si è trovato a duellare spesso con il suo grande amico nonché allievo Carlos Sainz. I due hanno un legame fortissimo. Hanno un'amicizia sincera, era, che pur battagliando in pista non è stata scalfita da nulla. A Melbourne addirittura hanno realizzato un'intervista assieme a caldo dopo le Qualifiche, poi hanno battagliato in gara, con Sainz che è stato pesantemente penalizzato dopo un contatto con Alonso, che aveva preso le sue difese anche pubblicamente.

In Spagna è tornata la Formula 1 mania. Sia Alonso che Sainz sono amatissimi e in una recentissima intervista, il pilota della Ferrari ha parlato delle possibilità di vittorie sue e di Fernando. Le parole di Carlos ad ‘Antena 3 Deportes' non lasciano affatto sperare la Ferrari e i suoi tifosi. Perché al momento anche l'Aston Martin è davanti alla Ferrari: "Oggi loro sono superiori alla Ferrari in assetto da gara. Sono molto vicini alla vittoria".

Poi molto amaramente ha aggiunto: "Penso che Alonso vincerà prima di me quest'anno. Credo sia più vicino lui alla vittoria numero 33 che io alla numero 2″. A Baku in realtà può accadere di tutto, ma le parole di Sainz non lasciano immaginare un futuro roseo per la Ferrari, che già deve vedere una Red Bull imprendibile.