La strategia Ferrari inguaia ancora Leclerc: Verstappen trionfa dal 10° posto nel GP Ungheria Altro disastro per la Ferrari nel GP d’Ungheria della Formula 1 2022 vinto da Max Verstappen con una straordinaria rimonta dalla decima posizione. Sia Sainz che Leclerc finiscono fuori dal podio lasciando il posto alle Mercedes di Hamilton e Russell pagando una strategia totalmente errata.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince un pazzo GP d'Ungheria della Formula 1 2022 caratterizzato da una strategia errata da parte della Ferrari. L'olandese che era partito dalla decima casella della griglia di partenza ha invece massimizzato le soste ai box e la scelta delle gomme riuscendo a prendersi la testa della corsa e andando poi a trionfare (permettendosi anche un testacoda) allungando nella classifica iridata.

Il pilota della Red Bull precede sul traguardo le Mercedes di Lewis Hamilton, autore di una grande rimonta dopo esser partito 7°, e di George Russell, che ha messo su una buona prova all'Hungaroring dopo esser partito dalla pole position e grazie a questo risultato si prende il quarto posto nella classifica piloti. Solo quarto infatti il primo ferrarista Carlos Sainz che, tra le altre cose, ha pagato anche due pit-stop molto lenti.

Termina addirittura sesto (dietro anche ad un Sergio Perez in grande difficoltà per tutto il weekend), dopo esser stato a lungo in testa alla gara, invece Charles Leclerc penalizzato dall'errata strategia del muretto Ferrari: sulla F1-75 numero #16 infatti nel secondo pit-stop sono state montate gomme dure che sono risultate poco performanti. Dopo aver perso posizioni e terreno, al monegasco, superato sia da Verstappen (due volte) e da Russell e tallonato dal compagno di squadra Sainz, non è stato concesso nemmeno di sfruttare l'intera durata dello pneumatico, essendo stato richiamato ai box per montare le soft quando ormai però la sua gara era più che compromessa.

L'ordine d'arrivo del GP Ungheria della Formula 1 2022